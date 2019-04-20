Шпаргалка Зеленского на русском попала в сеть

На фотографиях видно, что нижний лист озаглавлен как «Мои вопросы», а некоторые записи на нем сделаны на русском языке: например, схема ответа на вопрос.

Снимками заинтересовался, в частности, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, распространивший их в Twitter.

Дебаты между Зеленским и Порошенко прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На арене, по данным МВД Украины, присутствовали 22 тысячи зрителей.

Один из острых моментов встречи: Зеленский, отвечая на вопрос Порошенко о том, что называл Украину проституткой, ответил, что это вырвано из контекста.

"Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте", - добавил он.

После этого Зеленский встал на колени, Порошенко повторил за ним, но спиной к зрителям и лицом к поддерживающим его на сцене бойцам Донбасса.

"Видите, как просто", - заключил Зеленский.