Сб, 20.04.2019
Мы сможем прийти и сломать эту систему с нормальными людьми с другой ментальностью - с ментальностью 21-го столетия. Владимир Зеленский

Шпаргалка Зеленского на русском попала в сеть

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ФОТО: AP/Scanpix

Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко. 

На фотографиях видно, что нижний лист озаглавлен как «Мои вопросы», а некоторые записи на нем сделаны на русском языке: например, схема ответа на вопрос.

Снимками заинтересовался, в частности, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, распространивший их в Twitter.

Дебаты между Зеленским и Порошенко прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На арене, по данным МВД Украины, присутствовали 22 тысячи зрителей.

Один из острых моментов встречи: Зеленский, отвечая на вопрос Порошенко о том, что называл Украину проституткой, ответил, что это вырвано из контекста.

"Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте", - добавил он.

После этого Зеленский встал на колени, Порошенко повторил за ним, но спиной к зрителям и лицом к поддерживающим его на сцене бойцам Донбасса.

"Видите, как просто", - заключил Зеленский.

21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов.

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