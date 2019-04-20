Шпаргалка Зеленского на русском попала в сеть

Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.
На фотографиях видно, что нижний лист озаглавлен как «Мои вопросы», а некоторые записи на нем сделаны на русском языке: например, схема ответа на вопрос.
Снимками заинтересовался, в частности, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, распространивший их в Twitter.
«Мои вопросы»: Где мова, Володимир?! pic.twitter.com/daPCAQKUls— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 20, 2019
Дебаты между Зеленским и Порошенко прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На арене, по данным МВД Украины, присутствовали 22 тысячи зрителей.
Один из острых моментов встречи: Зеленский, отвечая на вопрос Порошенко о том, что называл Украину проституткой, ответил, что это вырвано из контекста.
"Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте", - добавил он.
После этого Зеленский встал на колени, Порошенко повторил за ним, но спиной к зрителям и лицом к поддерживающим его на сцене бойцам Донбасса.
"Видите, как просто", - заключил Зеленский.
21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов.