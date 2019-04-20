Столичное дерби закончилось победой "РФШ"
Сегодня, 20 апреля, в рамках чемпионата Латвии по футболу состоялось столичное дерби между "Ригой" и "РФШ".
В первом тайме на поле можно было наблюдать равную игру, но оспасные моменты можно было пересчитать на пальцах одной руки.
Несмотря на это, на 39-й минуте "РФШ" удалось забить усилиями австрийца Томаша Шимковича. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе хозяев поля.
На 68-й минуте опытному полузащитнику Олегу Лайзансу удалось сравнять счёт, но в оставшееся время действующему чемпиону страны больше забить не удалось. В отличие от "РФШ" - словацкий легионер Томаш Малец поразил ворота соперника на 78-й и 81-й минутах.
Концовку матча футболисты "РФШ" заканчивали вдесятером, так как Томаш Шимкович заработал вторую жёлтую и покинул поле. Правда, это не помогло "Риге" зацепиться за очки в этой встрече. Победа "РФШ" - 3:1.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas mača @RFSDaily - @RigaFC_Official (3:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 20, 2019
1-0 Šimkovič 39’ (RFS)
1-1 Laizāns 68' (RIG)
2-1 Malec 78' (RFS)
3-1 Malec 82' (RFS)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RFSvsRIG pic.twitter.com/MuPUCewVzX
Для "РФШ" эта победа стала седьмой в семи матчах чемпионата Латвии, что позволяет рижской команде занимать первое место в турнирной таблице.
Напомним, что вчера, в рамках чемпионата Латвии по футболу, состоялось три матча, с результатами которых вы можете ознакомиться здесь.