Столичное дерби закончилось победой "РФШ"

В первом тайме на поле можно было наблюдать равную игру, но оспасные моменты можно было пересчитать на пальцах одной руки.

Несмотря на это, на 39-й минуте "РФШ" удалось забить усилиями австрийца Томаша Шимковича. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе хозяев поля.

На 68-й минуте опытному полузащитнику Олегу Лайзансу удалось сравнять счёт, но в оставшееся время действующему чемпиону страны больше забить не удалось. В отличие от "РФШ" - словацкий легионер Томаш Малец поразил ворота соперника на 78-й и 81-й минутах.

Концовку матча футболисты "РФШ" заканчивали вдесятером, так как Томаш Шимкович заработал вторую жёлтую и покинул поле. Правда, это не помогло "Риге" зацепиться за очки в этой встрече. Победа "РФШ" - 3:1.

Для "РФШ" эта победа стала седьмой в семи матчах чемпионата Латвии, что позволяет рижской команде занимать первое место в турнирной таблице.