Сб, 20.04.2019
Рижане надеются, что Деглавский мост не рухнет, Ушаков и Америкс надеются, что не рухнет до 25-го мая. Жемчужины из соцсетей

Столичное дерби закончилось победой "РФШ"
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Игроки "РФШ"

ФОТО: Futbola klubs RFS/Facebook

Сегодня, 20 апреля, в рамках чемпионата Латвии по футболу состоялось столичное дерби между "Ригой" и "РФШ".

В первом тайме на поле можно было наблюдать равную игру, но оспасные моменты можно было пересчитать на пальцах одной руки.

Несмотря на это, на 39-й минуте "РФШ" удалось забить усилиями австрийца Томаша Шимковича. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе хозяев поля.

На 68-й минуте опытному полузащитнику Олегу Лайзансу удалось сравнять счёт, но в оставшееся время действующему чемпиону страны больше забить не удалось. В отличие от "РФШ" - словацкий легионер Томаш Малец поразил ворота соперника на 78-й и 81-й минутах.

Концовку матча футболисты "РФШ" заканчивали вдесятером, так как Томаш Шимкович заработал вторую жёлтую и покинул поле. Правда, это не помогло "Риге" зацепиться за очки в этой встрече. Победа "РФШ" - 3:1.

Для "РФШ" эта победа стала седьмой в семи матчах чемпионата Латвии, что позволяет рижской команде занимать первое место в турнирной таблице.

Напомним, что вчера, в рамках чемпионата Латвии по футболу, состоялось три матча, с результатами которых вы можете ознакомиться здесь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ