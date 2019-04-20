"Миллионы для Нотр-Дама, а как же бедные?". "Желтые жилеты" поджигают Париж

В ходе акции "желтых жилетов" в Париже задержаны почти 200 человек, полиция провела свыше 17 тыс. превентивных проверок.
Участники протестов "желтых жилетов" в субботу, 20 апреля, в очередной раз вышли на улицы французских городов. Акция проводилась уже 23-ю неделю подряд.
На этот раз демонстранты придумали новый способ обратить на себя внимание властей. В качестве отсылки к масштабному пожару в Нотр-Даме они начали сооружать импровизированные костры, поджигая разгромленные конструкции, мусор, другие материалы и даже транспортные средства.
"Миллионы для Нотр-Дама, а как же бедные?" - так объяснили свои действия собравшиеся, имея в виду перечисленный буквально за два дня миллиард евро на восстановление собора Парижской Богоматери.
"Посмотрите на меня - мне тоже нужна помощь", - было, в частности, написано на плакатах, которые принесли с собой протестующие.
🔻DIRECT INFO🔺️ Première barricade... #GiletsJaunes #GiletsJaunesparis #YellowVests #YellowJackets #ActeXXIII #Acte23 #Ultimatum2 #Paris pic.twitter.com/GsP1ox3CpB— HORS-ZONE Press ⚠️ (@HZ_Press) April 20, 2019
Как передал французский телеканал BMF TV, на 16.30 по местному времени в Париже были задержаны 189 человек, проведены около 17 567 проверок документов в превентивном порядке.
Свыше 60 тыс. полицейских
В районе площадей Бастилии и Республики полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ для разгона протестующих, однако в целом ситуация сохранялась под контролем.
Для охраны правопорядка по всей стране были задействованы более 60 тыс. полицейских и сотрудников Национальной жандармерии Франции. Доступ к ряду мест - в частности, к периметру собора Парижской Богоматери - был перекрыт. Кроме того, полиция ввела тщательный досмотр на Елисейских полях, где 16 марта во время 18-й по счету акции были разгромлены магазины и бутики.
Чего требуют "желтые жилеты"
Активисты в желтых жилетах впервые вышли на улицы Франции в ноябре 2018 года. С самого начала их марши сопровождались столкновениями с полицией и актами насилия.
Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на бензин, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.