"Миллионы для Нотр-Дама, а как же бедные?". "Желтые жилеты" поджигают Париж

Участники протестов "желтых жилетов" в субботу, 20 апреля, в очередной раз вышли на улицы французских городов. Акция проводилась уже 23-ю неделю подряд.

На этот раз демонстранты придумали новый способ обратить на себя внимание властей. В качестве отсылки к масштабному пожару в Нотр-Даме они начали сооружать импровизированные костры, поджигая разгромленные конструкции, мусор, другие материалы и даже транспортные средства.

"Миллионы для Нотр-Дама, а как же бедные?" - так объяснили свои действия собравшиеся, имея в виду перечисленный буквально за два дня миллиард евро на восстановление собора Парижской Богоматери.

"Посмотрите на меня - мне тоже нужна помощь", - было, в частности, написано на плакатах, которые принесли с собой протестующие.

Как передал французский телеканал BMF TV, на 16.30 по местному времени в Париже были задержаны 189 человек, проведены около 17 567 проверок документов в превентивном порядке.

Свыше 60 тыс. полицейских

В районе площадей Бастилии и Республики полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ для разгона протестующих, однако в целом ситуация сохранялась под контролем.

Для охраны правопорядка по всей стране были задействованы более 60 тыс. полицейских и сотрудников Национальной жандармерии Франции. Доступ к ряду мест - в частности, к периметру собора Парижской Богоматери - был перекрыт. Кроме того, полиция ввела тщательный досмотр на Елисейских полях, где 16 марта во время 18-й по счету акции были разгромлены магазины и бутики.

Чего требуют "желтые жилеты"

Активисты в желтых жилетах впервые вышли на улицы Франции в ноябре 2018 года. С самого начала их марши сопровождались столкновениями с полицией и актами насилия.