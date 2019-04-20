Сб, 20.04.2019
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В Салдусе пропал Евгений Обух

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ФОТО: Valsts policija

14 апреля в Салдусе пропал Евгений Обух 1948 года рождения. Со слов родственников известно, что мужчина в тот день вышел из своего дома в Салдусе по улице Ганибу и до сих пор назад не вернулся.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, носит бороду и усы. 

Был одет в куртку и кепку с козырьком зеленого цвета (стиль милитари), джинсы синего цвета, чёрная обувь.

Просим всех, кто видел Евгения или знает о его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам 63802300 , 110 или по телефону BEZVESTS.LV 22084084.

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