14 апреля в Салдусе пропал Евгений Обух 1948 года рождения. Со слов родственников известно, что мужчина в тот день вышел из своего дома в Салдусе по улице Ганибу и до сих пор назад не вернулся.
Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, носит бороду и усы.
Был одет в куртку и кепку с козырьком зеленого цвета (стиль милитари), джинсы синего цвета, чёрная обувь.
Просим всех, кто видел Евгения или знает о его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам 63802300 , 110 или по телефону BEZVESTS.LV 22084084.