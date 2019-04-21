Севастова и Остапенко сыграют между собой на турнире в Штутгарте

Победительница этого противостояния сразиться либо с украинкой Лесей Цуренко (26-е место в рейтинге WTA), либо с немкой Лаурой Зигемунд (101 WTA).

Остапенко и Севастова встречались между собой лишь один раз - в 2015 году на турнире в Москве. Тогда по ходу матча впереди была Севастовая (6:3, 3:1), но Остапенко отказалась продолжать матч.

В прошлом году в Штутгарте Остапенко дошла до 1/4 финала, а это значит, что ей придётся защитить 100 рейтинговых очков WTA. Севастова в прошлом году в Штутгарте не играла.