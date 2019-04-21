Севастова и Остапенко сыграют между собой на турнире в Штутгарте

Звёздый латвийского тенниса Анастасия Севастова и Алёна Остапенко на следующей неделе сыграют между собой в первом круге соревнований Stuttgart Open.
Победительница этого противостояния сразиться либо с украинкой Лесей Цуренко (26-е место в рейтинге WTA), либо с немкой Лаурой Зигемунд (101 WTA).
Остапенко и Севастова встречались между собой лишь один раз - в 2015 году на турнире в Москве. Тогда по ходу матча впереди была Севастовая (6:3, 3:1), но Остапенко отказалась продолжать матч.
В прошлом году в Штутгарте Остапенко дошла до 1/4 финала, а это значит, что ей придётся защитить 100 рейтинговых очков WTA. Севастова в прошлом году в Штутгарте не играла.
Напомним, что на этой неделе в Риге прошёл Кубок Федерации, где сборная Латвии уступила Германии со счётом 1:3. Алёна Остапенко не смогла победить ни в одном из двух матчей в одиночном разряде. Севастова пропустила турнир из-за травмы спины.