Синие яйца: рецепт на Пасху от TVNET

Яйца на Пасху, традиционно покрашенные в луковой шелухе, всегда выглядят восхитительно, но, согласитесь, порядком поднадоели. Хочется чего-то более яркого, но при этом без какой-либо химии. TVNET попробовал покрасить яйца при помощи красной капусты. И у нас получилось!