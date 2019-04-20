Синие яйца: рецепт на Пасху от TVNET
Яйца на Пасху, традиционно покрашенные в луковой шелухе, всегда выглядят восхитительно, но, согласитесь, порядком поднадоели. Хочется чего-то более яркого, но при этом без какой-либо химии. TVNET попробовал покрасить яйца при помощи красной капусты. И у нас получилось!
Итак, для начала надо купить красную капусту, порезать ее и варить около получаса, пока вода не станет ярко-фиолетовой.
Когда вода слегка остынет, добавьте в нее немного уксуса и осторожно поместите отваренные белые яйца.
Лучше всего оставить яйца в этой среде на ночь, но эффект будет заметен уже через 4 часа. А уж утром результат вас просто поразит!
Останется только смазать яйца маслом, чтобы они блестели и не потрескались.