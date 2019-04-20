Сб, 20.04.2019
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Синие яйца: рецепт на Пасху от TVNET
Ярко и натурально!

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Яйца на Пасху, традиционно покрашенные в луковой шелухе, всегда выглядят восхитительно, но, согласитесь, порядком поднадоели. Хочется чего-то более яркого, но при этом без какой-либо химии. TVNET попробовал покрасить яйца при помощи красной капусты. И у нас получилось!

Итак, для начала надо купить красную капусту, порезать ее и варить около получаса, пока вода не станет ярко-фиолетовой.

Когда вода слегка остынет, добавьте в нее немного уксуса и осторожно поместите  отваренные белые яйца.

Лучше всего оставить яйца в этой среде на ночь, но эффект будет заметен уже через 4 часа. А уж утром результат вас просто поразит!

Останется только смазать яйца маслом, чтобы они блестели и не потрескались.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

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