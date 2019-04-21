В центре внимания - выборы. Последняя битва Зеленского и Порошенко

В выборах, прошедших три недели назад, участвовали почти 40 кандидатов. Зеленский с 30,24% голосов значительно вырвался вперед: за Порошенко проголосовали 15,95% избирателей, а экс-премьер Украины Юлия Тимошенко осталась третьей с чуть более 13% голосов, из дальнейшей борьбы ей пришлось выйти.

Опросы жителей свидетельствуют, что во втором туре выборов уверенно может победить Зеленский.

Из тех избирателей, которые уже сделали выбор, за Зеленского собираются голосовать 73%, за Порошенко - 27%, свидетельствует опрос компании "Рейтинг".

Если принять во внимание нерешивших, то Зеленский мог бы получить 58% голосов, а Порошенко - 22%. Еще пятая часть избирателей, которые пойдут голосовать, пока не решили, за которого из кандидатов отдавать свой голос.

Перед выборами кандидаты различными способами боролись за внимание избирателей. Хватало и публичных мероприятий, и кампаний в соцсетях, сообщает ВВС.

Одной из крупнейших предвыборных сцен, конечно, стали дебаты. 41-летний Зеленский настаивал, что перед дебатами кандидатам нужно подтвердить, что они не увлекаются алкогольными напитками и наркотиками. Это был своеобразный, ранее невиданный предвыборный для Украины эпизод - оба избирателя публично 5 апреля сдали анализы крови.

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AP/Scanpix

Однако после этого с планированием дебатов все шло не так гладко. Порошенко назначил соревнование на дебаты в воскресенье, 14 апреля, однако Зеленский не согласился и предложил другую дату - 19 апреля, всего за два дня до голосования.

В конце концов объявленные Порошенко дебаты превратились в его предвыборный митинг без участия противника.

Известный комик до этого игнорировал обычную предвыборную кампанию, он не проводил митингов, редко давал интервью и больше полагался на общение в соцсетях. Он апеллировал недовольством молодых украинцев коррупцией и экономическими трудностями.

Зеленский играет главную роль в фильме "Слуга народа" - учителей истории, ужасная тирада которого о коррупции в стране была тайно заснята и стала интернет-хитом. Школьники собрали денег на регистрацию на выборах президента. Новоиспеченная интернет-сенсация неожиданно на выборах победила.

Во время избирательной кампании Зеленский избегал политических митингов, вместо этого он больше концентрировался на соцсетях. У него неполные четыре миллиона подписчиков в Instagram - гораздо больше, чем у политика старшего поколения Порошенко. И даже больше, чем у лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании вместе взятых.

Порошенко с 90-х годов является одним из самых видных предпринимателей и политиков Украины. Он был одним из крупнейших сторонников Оранжевой революции 2004 года.

Порошенко заработал на бизнесе сладостей - он основал предприятие Roshen, также ему принадлежит телевизионный "5 канал". Считается, что богатство "Шоколадного короля" Порошенко составляет более миллиарда евро.

Одним из предвыборных скандалов был связан с плакатами кампании Порошенко, на которых Зеленский был изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным в виде марионетки Путина. "21 апреля. Решаюший выбор!", говорит слоган.

Несмотря на то, что на Украине и за ее пределами Порошенко выражают поддержку противостоянию давления России, его президентура не рассеяла опасения о коррупции в политических кругах Украины.

С момента оккупации Крыма прошло пять лет. Однако российско-украинский вопрос не является самой популярной темой на этих выборах.

Однако перед выборами интернет-портал "Миротворец" обратился к властям Украины с обвинениями, что кампания Зеленского получала финансирование из России.

Сотрудники кампаний обоих кандидатов журналу The Atlantic заявили, что столкнулись с дезинформацией или недостоверной информацией как в СМИ, так и в интернете. Кампания Порошенко указывает, что в эфире телеканала "1+1" (где демонстрируется сериал Зеленского) прозвучало лживое утверждение, что Порошенко убил своего брата. В других местах появились фейковые новости о том, что Порошенко принадлежит завод в России.

Кампания Зеленского утверждает, что пережила агрессивную кампания по дезинформации - спам в комментариях и поддельные аккаунты, которые выдавали себя в интернете за представителей кампании. Главный цифровой стратег кампании Зеленского Михаил Федоров считает, что виновников стоит искать в рядах сторонников Порошенко.