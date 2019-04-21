В Шри-Ланке прогремели взрывы в церквях и гостиницах: погибли десятки людей

В Шри-Ланке в воскресенье произошли взрывы в нескольких церквях и пятизвездочных гостиницах, в результате которых погибли 46 человек, а еще более 20 пострадали, сообщает полиция, сообщает агентство LETA.
Another bomb exploded #srilanka pic.twitter.com/cJ9qgpMKRB— Ramika manamperi (@Ramika37712177) 21 апреля 2019 г.
Так, взрывы произошли в трех церквях, одна из которых находится в столице Коломбо, и в трех гостиницах, которые также находятся в Коломбо.
Есть подозрения, что два взрыва в церквях устроили террористы-смертники.
Сообщается, что всего взрывов было шесть, по предварительной информации, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.
Галерея: Взрывы в Шри-Ланке
Известно, что среди раненых есть и зарубежные граждане, однако информации о гражданстве погибших пока нет.
Pray For Sri Lanka 🇱🇰 🙏— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) 21 апреля 2019 г.
Blasts in churches and hotels in Sri Lanka. 10 dead and over 50 hospitalized including foreigners #LKA #SriLanka #EasterSunday #Colombo #PrayForSriLanka #ColomboBlast pic.twitter.com/ub0xCNvoeB
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