Вс, 21.04.2019
Я не политик, я простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат ваших ошибок и обещаний. Владимир Зеленский Петру Порошенко

В Шри-Ланке прогремели взрывы в церквях и гостиницах: погибли десятки людей

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Теракты в Шри-Ланке 21 апреля 2019 года

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Шри-Ланке в воскресенье произошли взрывы в нескольких церквях и пятизвездочных гостиницах, в результате которых погибли 46 человек, а еще более 20 пострадали, сообщает полиция, сообщает агентство LETA.

Так, взрывы произошли в трех церквях, одна из которых находится в столице Коломбо, и в трех гостиницах, которые также находятся в Коломбо.

Есть подозрения, что два взрыва в церквях устроили террористы-смертники.

Сообщается, что всего взрывов было шесть, по предварительной информации, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо. 

Галерея: Взрывы в Шри-Ланке

Известно, что среди раненых есть и зарубежные граждане, однако информации о гражданстве погибших пока нет.

Информация дополняется...

Читать также

Актуально

НАВЕРХ