В Шри-Ланке прогремели взрывы в церквях и гостиницах: погибли десятки людей

Так, взрывы произошли в трех церквях, одна из которых находится в столице Коломбо, и в трех гостиницах, которые также находятся в Коломбо.

Есть подозрения, что два взрыва в церквях устроили террористы-смертники.

Сообщается, что всего взрывов было шесть, по предварительной информации, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Галерея: Взрывы в Шри-Ланке

Известно, что среди раненых есть и зарубежные граждане, однако информации о гражданстве погибших пока нет.