Вс, 21.04.2019
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Восемь взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки: более сотни погибших
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ФОТО: EPA/Scanpix

По меньшей мере 185 человек погибли в результате взрывов, прогремевших в трех отелях и трех церквях на Шри-Ланке, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Еще более 400 человек получили ранения.

Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо. В результате этого взрыва погибли два человека, сообщает агентство Reuters. Число жертв и пострадавших восьмого взрыва пока неизвестно. 

Галерея: Взрывы на Шри-Ланке

Есть подозрения, что два взрыва в церквях устроили террористы-смертники.

Сообщается, что всего взрывов было шесть, по предварительной информации, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо. 

Среди погибших - 35 иностранцев, в частности, граждане США, Нидерландов, а также британские подданные. 

В Министерство иностранных дел до сих пор не поступала информация о пострадавших в терактах в Шри-Ланка жителях Латвии, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

МИД призывает латвийских подданных, находящихся в этой стране, сообщить о себе своим близким.

Если кому-то требуется консульская помощь, МИД предлагает звонить на телефон консульского департамента для чрезвычайных ситуаций в Риге +371 26 33 77 11. Можно также писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv. 

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