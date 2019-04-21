В Лиепае полиция поймала малолетнего вандала

20 апреля в 14 часов муниципальная полиция получила звонок о том, что на корабле в Торговом канале находятся несколько подростков, один из которых обрисовывает судно. На месте происшествия вызвавший указал на парня, который черной краской с помощью баллончика разрисовывал корабль. Баллончик находился при нем.

Парень в содеянном признался. Нарушитель 2007 года рождения и подростки 2007 и 2008 годов рождения, которые находились вместе с ним, были доставлены в Госполицию.

В свою очередь вечером в субботу муниципальная полиция Лиепаи получила информацию о том, что неизвестный ломится в одну из квартир многоквартирного дома на ул. Спидолас. На месте происшествия факт не подтвердился, однако оказалось, что разыскиваемое лицо находится в соседнем подъезде.