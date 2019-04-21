Архиепископ Ванагс призвал людей осознавать духовные, а не материальные ценности

"Когда пламя объяло собор, где был Бог? Он был везде. Видели ли вы людей, которые пели там и молились? Бог был среди них, с ними и в них, как никогда. В один трагический момент им раскрылось то, о чем вселенная всегда пишет большими буквами, но в повседневной жизни мы этого не замечаем: Бог жив, он тут, рядом", - сказал архиепископ.