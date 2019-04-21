Вс, 21.04.2019
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Архиепископ Ванагс призвал людей осознавать духовные, а не материальные ценности

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Архиепископ Ванагс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Истинную радость можно получить не в погоне за ней, а идя к цели, которая имеет божественный смысл, сказал на пасхальном богослужении в Рижском Домском соборе архиепископ Латвийской евангелически-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Янис Ванагс.

Он сказал, что Пасхе свойственно понимание того, что нередко тяжелые моменты в жизни людей дают ясное понимание о жизни.

"Христос искал не радость, а то, что имеет значение. Он принял смерть и трагизм жизни потому, что видел в этом смысл", - сказал Ванагс.

Примером того, как можно рассматривать события глобального значения с перспективы воскресения, Ванагс назвал недавний пожар в соборе Парижской Богоматери, который заставил людей во всем мире понять самые важные ценности.

"Когда пламя объяло собор, где был Бог? Он был везде. Видели ли вы людей, которые пели там и молились? Бог был среди них, с ними и в них, как никогда. В один трагический момент им раскрылось то, о чем вселенная всегда пишет большими буквами, но в повседневной жизни мы этого не замечаем: Бог жив, он тут, рядом", - сказал архиепископ.

Сегодня католики и лютеране во всем мире празднуют Пасху.

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