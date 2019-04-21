Вс, 21.04.2019
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В этом году на службу в армию планируют принять 710 человек

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Латвийские солдаты у памятника Свободы

ФОТО: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Национальные вооруженные силы (НВС) в этом году планируют принять на профессиональную службу до 710 человек, в том числе 120 человек - на обучение в Латвийскую национальную академию обороны, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Профессии военнослужащего обучают в Школе пехотинцев в Алуксне или в механизированной бригаде пехотинцев сухопутных сил в Адажи. Будущий военнослужащий должен быть гражданином Латвии, имеющим по крайней мере основное образование, в возрасте от 18 до 40 лет.

Для обучения молодых солдат в этом году планируются 14 курсов основного обучения, после которых они продолжат службу, получая навыки уже по специальности.

НВС приглашает на военную службу и латвийцев, проживающих в других странах, особенно уроженцев Латгале, где на военной базе в Лузнаве комплектуется батальон Земессардзе.

Министерство заявило, что люди, выбирая военную карьеру, получают стабильность, а также конкурентоспособную зарплату - начиная с 910 евро после уплаты налогов - и социальные гарантии, в том числе оплачиваемое государством медицинское обслуживание и гарантированную пенсию по выслуге.

В прошлом году на военную службу было принято 640 человек, что является рекордным количеством начиная с 2007 года.

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