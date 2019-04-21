В этом году на службу в армию планируют принять 710 человек

Профессии военнослужащего обучают в Школе пехотинцев в Алуксне или в механизированной бригаде пехотинцев сухопутных сил в Адажи. Будущий военнослужащий должен быть гражданином Латвии, имеющим по крайней мере основное образование, в возрасте от 18 до 40 лет.

Для обучения молодых солдат в этом году планируются 14 курсов основного обучения, после которых они продолжат службу, получая навыки уже по специальности.

НВС приглашает на военную службу и латвийцев, проживающих в других странах, особенно уроженцев Латгале, где на военной базе в Лузнаве комплектуется батальон Земессардзе.

Министерство заявило, что люди, выбирая военную карьеру, получают стабильность, а также конкурентоспособную зарплату - начиная с 910 евро после уплаты налогов - и социальные гарантии, в том числе оплачиваемое государством медицинское обслуживание и гарантированную пенсию по выслуге.