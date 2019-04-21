В Украине на избирательном участке умер мужчина

По двум фактам следственные подразделения Нацполиции открыли уголовные производства. Кроме того, сейчас ведется проверка информации о минировании избирательного участка в Донецкой области.

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Всего к 13 часам поступило 431 сообщение о нарушениях, сообщает Korrespondent.

Также поступила информация о том, что на одном из избирательных участков умер один из избирателей.

На странице МВД Украины в Twitter сообщают, что это случилось в Тернопольской области, мужчине было 75 лет.

Кроме того, в городе Кривой Рог Днепропетровской области женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, пыталась съесть бюллетень. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член участковой избирательной комиссии Инна Иванченко.

Один избиратель в Киевской области, получив избирательный бюллетень, убежал с ним с участка.

Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в городе Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.