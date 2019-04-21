В Украине на избирательном участке умер мужчина

Украинская полиция получила уже 431 сообщение, связанное нарушением на выборах президента Украины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По двум фактам следственные подразделения Нацполиции открыли уголовные производства. Кроме того, сейчас ведется проверка информации о минировании избирательного участка в Донецкой области.
Галерея: Украина выбирает президента
Всего к 13 часам поступило 431 сообщение о нарушениях, сообщает Korrespondent.
Также поступила информация о том, что на одном из избирательных участков умер один из избирателей.
На странице МВД Украины в Twitter сообщают, что это случилось в Тернопольской области, мужчине было 75 лет.
Кроме того, в городе Кривой Рог Днепропетровской области женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, пыталась съесть бюллетень. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член участковой избирательной комиссии Инна Иванченко.
Один избиратель в Киевской области, получив избирательный бюллетень, убежал с ним с участка.
Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в городе Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.
В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 64 факты, фотографированием бюллетеней – 22, угрозой физической расправой и относительно подкупа избирателей – по 2 факта. Также зафиксирован один факт попытки выноса бюллетеня с избирательного участка.