Куриные, утиные, гусиные или перепелиные яйца? Профессор Данилян о яйцах домашней птицы

Есть люди, которые, избегая холестерина, вместо куриных яиц выбирают перепелиные, в которых холестерина меньше. На самом деле - в одном перепелином яйце холестерина меньше, чем в одном курином, только вот перепелиное вести 9 граммов, а куриное - 50. В моду вошли гусиные и утиные яйца, в которых жиров и холестерина гораздо больше, чем в куриных.
Гастроэнтеролог Анатолий Данилян считает, что куриные яйца хороший продукт, которые стоит употреблять, если нет аллергии. По его мнению, перепелиные, гусиные и утиные яйца в плане полезности не лучше обычных местных куриных яиц.
Конечно, хорошо изменить меню и полакомиться яйцами разной домашней птицы, но ожидать, что их употребление улучшит здоровье, было бы наивным.
Это деликатес, который меняет ощущения в наших вкусовых рецепторах, вот и все. Если тебе нравятся яйца, не нужно отказываться от яиц ни одной домашней птицы.
В перепелиных яиц больше витамина В, чем в куриных, однако меньше калия и витаминов А и D.
Утиное яйцо лишь немногим крупнее куриного, однако скорлупа гораздо тверже. Желток утиных яиц более яркий, а в белке больше протеина.
Утиные яйца полюбили кондитеры, которые утверждают, что с использованием таких яиц конечный продукт получается с выраженным вкусом и сочнее.
Гусиные яйца в несколько раз крупнее куриных. Принимая во внимание, что скорлупа у них очень твердая, их легко перевозить.