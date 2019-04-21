Вс, 21.04.2019
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На улице Баускас в Риге снесли два заброшенных дома

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В Риге на ул. Баускас 69 и 69А снесены две деградирующие окружающую среду постройки, сообщает агентство LETA.

В августе 2017 года Рижская дума признала оба здания развалинами категории А, а в январе 2018 года издала распоряжение о принудительном их приведении в порядок.

В феврале сотрудники департамента констатировали, что владельцы зданий их снесли.

Когда-то оба дома были многоквартирными жилыми домами, однако после денационализации принадлежали нескольким собственникам, семеро из которых живут за границей.

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