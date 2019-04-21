В первой половине дня в Риге президента Украины выбрали 590 человек

В посольстве Украины в Латвии в первой половине дня на выборах президента Украины проголосовало примерно 590 граждан Украины, сообщили агентству LETA в посольстве.
Явка избирателей немного выше, чем на предыдущих выборах в мае 2014 года, когда до 18.30 в избирательном участке в посольстве Латвии на Украине проголосовало около 400 избирателей.
Всего на участке зарегистрировано 2387 обладающих правом голоса граждан Украины.
В воскресенье на Украине проходит второй тур президентских выборов, в котором участвуют два кандидата - шоумен, комедийный актер Владимир Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко. По данным опросов общественного мнения, Зеленский может получить 73% голосов, Порошенко - 27%.
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