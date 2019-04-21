"Воздушная волна чуть не сбила с ног": Семью в Адажи перепугал взрыв снаряда

В момент взрыва свидетель находился на прогулке со своим трехлетним сыном.

"Воздушная волна чуть не сбила меня с ног. Ребенок какое-то время находился в состоянии шока, она как младенец бежал куда-то, чтобы спрятаться. Ударная волна была такой, что даже я, взрослый человек, не сразу понял, что происходит", - вспоминает Андис.

Оказалось, что взрыв шел со стороны принадлежащей соседям лесозаготовки, где начался пожар. Мужчина говорит, что на пожар среагировали очень быстро.

Журналистка передачи, исследовавшая место пожара, пришла к выводу, что снаряд взорвался на самой границе прилегающей к полигону территории или очень недалеко от нее - примерно в 100 или 150 метрах от находящихся вблизи домов.

В НВС заявили, что произошла техническая ошибка. Сейчас ведется следствия и выводы делать рано. Кроме того, представители армии связались с владельцем собственности и пообещали потери возместить.

В свою очередь Андис передаче рассказал, что до беды было недалеко. Он с семьей часто ходит гулять на опушку леса, кроме того, если снаряд улетел так далеко, он мог приземлиться и на сто метров дальше - на жилой территории.

"Нужно понять, почему так происходит! Это как-то слишком!", - встревожен мужчина.