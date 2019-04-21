"Воздушная волна чуть не сбила с ног": Семью в Адажи перепугал взрыв снаряда

В пятницу, 19 апреля, около 11 часов, на полигоне в Адажи проводились стрельбы. В результате выстрела противотанковым снарядом он вылетел на 10 метров за пределы границы полигона, после чего на территории, принадлежащей частному лицу, выгорело 600 кв. метров леса. Местный житель Андис передаче Panorāma Латвийского телевидения рассказал, что после произошедшего у него возникли обоснованные сомнения в безопасности своей семьи.
В момент взрыва свидетель находился на прогулке со своим трехлетним сыном.
"Воздушная волна чуть не сбила меня с ног. Ребенок какое-то время находился в состоянии шока, она как младенец бежал куда-то, чтобы спрятаться. Ударная волна была такой, что даже я, взрослый человек, не сразу понял, что происходит", - вспоминает Андис.
Оказалось, что взрыв шел со стороны принадлежащей соседям лесозаготовки, где начался пожар. Мужчина говорит, что на пожар среагировали очень быстро.
Журналистка передачи, исследовавшая место пожара, пришла к выводу, что снаряд взорвался на самой границе прилегающей к полигону территории или очень недалеко от нее - примерно в 100 или 150 метрах от находящихся вблизи домов.
В НВС заявили, что произошла техническая ошибка. Сейчас ведется следствия и выводы делать рано. Кроме того, представители армии связались с владельцем собственности и пообещали потери возместить.
В свою очередь Андис передаче рассказал, что до беды было недалеко. Он с семьей часто ходит гулять на опушку леса, кроме того, если снаряд улетел так далеко, он мог приземлиться и на сто метров дальше - на жилой территории.
"Нужно понять, почему так происходит! Это как-то слишком!", - встревожен мужчина.
"Полгода назад у нашей соседке черед двор, мимо курятника, пронеслись военные с автоматами. Сказали, что идут на цель. За пределами своего полигона", - вспоминает Андис.