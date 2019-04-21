Вс, 21.04.2019
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ПСЖ стал восьмикратным чемпионом Франции

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Футболисты ПСЖ

ФОТО: Reuters/ScanPix

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в восьмой раз в истории и второй год подряд стали чемпионами Франции по футболу.

ПСЖ обеспечил себе титул после того, как ближайший преследователь "Лилль" в воскресенье сыграл вничью 0:0 с "Тулузой".

"Лилль" отстает от ПСЖ на 16 очков, а до конца сезона осталось всего пять игр, в которых максимально можно набрать 15 очков.

Вечером ПСЖ завоевание титула чемпиона может отметить матчем против "Монако".

Французский клуб становился чемпионом Франции в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2018 годах.

В общем зачете чемпионата Франции ПСЖ набрал 81 очко в 32 матчах, тогда как на втором месте с 66 очками находится "Лилль". Третье же место с 56 очками занимает лионский "Олимпик".

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