Улыбчивые и пленительные, но без Меган: королевская семья на пасхальном богослужении

По традиции, британская королевская семья посетила сегодня пасхальное богослужение в часовне Святого Джорджа в Виндзоре. На этот раз служба совпала с днем рождения королевы Елизаветы II, и на ней, увы, присутствовали не все члены монаршей семьи - не было герцогини Сассекской Меган, принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы, а также принца Филиппа.