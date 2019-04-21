Улыбчивые и пленительные, но без Меган: королевская семья на пасхальном богослужении
По традиции, британская королевская семья посетила сегодня пасхальное богослужение в часовне Святого Джорджа в Виндзоре. На этот раз служба совпала с днем рождения королевы Елизаветы II, и на ней, увы, присутствовали не все члены монаршей семьи - не было герцогини Сассекской Меган, принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы, а также принца Филиппа.
В этом году католическая Пасха совпала с 93-м днем рождения королевы Великобритании Елизаветы II - 21 апреля. Вот почему Ее Величество прибыла в этот день в часовню в особенно приподнятом настроении и роскошном наряде.
Принц Гарри посетил службу один - без супруги Меган. Причина - скорое появление на свет их первенца. Кстати,
Кейт Миддлтон в прошлом году присутствовала на пасхальной службе, будучи беременной своим третьим ребенком - сыном Луи, которого она родила через 20 дней после этого.
Все члены королевской семьи в этот день были одеты в соответствующие этикету церковных богослужений наряды, а их головы, естественно, покрывали подходящие шляпки.