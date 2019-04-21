Пн, 22.04.2019
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Улыбчивые и пленительные, но без Меган: королевская семья на пасхальном богослужении
ФОТО

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ФОТО: Reuters/AFP/AP/EPA

По традиции, британская королевская семья посетила сегодня пасхальное богослужение в часовне Святого Джорджа в Виндзоре. На этот раз служба совпала с днем рождения королевы Елизаветы II, и на ней, увы, присутствовали не все члены монаршей семьи - не было герцогини Сассекской Меган, принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы, а также принца Филиппа.

В этом году католическая Пасха совпала с 93-м днем рождения королевы Великобритании Елизаветы II  - 21 апреля. Вот почему Ее Величество прибыла в этот день в часовню в особенно приподнятом настроении и роскошном наряде.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Принц Гарри посетил службу один - без супруги Меган. Причина - скорое появление на свет их первенца. Кстати,

Кейт Миддлтон в прошлом году присутствовала на пасхальной службе, будучи беременной своим третьим ребенком - сыном Луи, которого она родила через 20 дней после этого.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Все члены королевской семьи в этот день были одеты в соответствующие этикету церковных богослужений наряды, а их головы, естественно, покрывали подходящие шляпки.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

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