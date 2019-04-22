Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года

Это будет довольно благоприятная неделя, на которой можно запрограммировать себя на успех. Звезды и планеты по-разному проявят себя с разными знаками Зодиака, но в целом их расположение окажется благоприятным для духовных поисков и фокусировании на самых главных жизненных аспектах. Настраивайтесь на лучшее и слушайте советы Василисы Володиной.

Овен

Овнам нужно бросить все свои силы на исполнение личных желаний. Пришла пора побыть немного эгоистами и подумать о себе. Нужно лишь верить в себя и не отступать при каждой мелкой проблеме. Если Овны смогут заразить своим жизнелюбием кого-то из окружающих, эти люди станут их преданными друзьями.

В важных делах не стоит перекладывать ответственность на других.

Овнам потребуется проявить максимальную самостоятельность и показать себе и окружающим, что они могут справиться с чем угодно.

Оказывать влияние на окружающих представителям этого знака лучше при помощи своих поступков, а не слов. Так быстрее можно получить признание и уважение.

Телец

Тельцам стоит помнить о том, что на этой неделе может появиться много неприятных слухов и сплетен, в том числе и о них. Подобные проблемы решатся сами собой - не нужно волноваться и переубеждать окружающих. Они сами поймут, что это неправда, но немного позднее.

Тельцам звезды указывают на необходимость учета всех возможных мелочей в каждом деле.

Есть вероятность того, что они упустят какую-то мелкую, но очень важную деталь, которая может стать связующим звеном между попытками достичь успеха и самим успехом.

Риск поддаться страхам чуть выше обычного.

Близнецы

Близнецам на этой неделе предстоит начать новую жизнь. Если люди этого знака не готовы к кардинальным переменам, можно ограничиться переменами лишь в некоторых областях.Главное сейчас - не быть импульсивными и по-философски относиться к проблемам, не бросая начатые ранее дела.

Близнецы могут стать примером для подражания, что хорошо скажется на их карьерном росте и на поисках второй половинки.

При наличии хороших отношений с окружающими станет возможной успешная экспансия во всех направлениях. Планеты не хотят, чтобы Близнецы ссорились и ругались с кем-то.

Рак

Проблем на этой неделе у Раков будет достаточно, но некоторым представителям этого знака повезет больше, чем остальным. Они не встретят на своем пути препятствий. Чтобы сократить вероятность появления проблем, Ракам стоит почаще делать добро окружающим.

Амбициозным представителям этого водного знака придется немного умерить свой пыл, чтобы дать ход здравому смыслу. Достижение целей стоит сделать приятным процессом, а не погоней за конечным результатом.

Жизнь не всегда приносит удовольствие, но на этой неделе у Раков есть возможность сделать ярким каждое мгновенье. Нужно лишь немного постараться.

Лев