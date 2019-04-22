Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года
Василиса Володина является не только популярной телеведущей, но и опытным астрологом. Ее прогноз на грядущие семь дней поможет вам войти в нужную колею и избавиться от проблем.
Это будет довольно благоприятная неделя, на которой можно запрограммировать себя на успех. Звезды и планеты по-разному проявят себя с разными знаками Зодиака, но в целом их расположение окажется благоприятным для духовных поисков и фокусировании на самых главных жизненных аспектах. Настраивайтесь на лучшее и слушайте советы Василисы Володиной.
Овен
Овнам нужно бросить все свои силы на исполнение личных желаний. Пришла пора побыть немного эгоистами и подумать о себе. Нужно лишь верить в себя и не отступать при каждой мелкой проблеме. Если Овны смогут заразить своим жизнелюбием кого-то из окружающих, эти люди станут их преданными друзьями.
В важных делах не стоит перекладывать ответственность на других.
Овнам потребуется проявить максимальную самостоятельность и показать себе и окружающим, что они могут справиться с чем угодно.
Оказывать влияние на окружающих представителям этого знака лучше при помощи своих поступков, а не слов. Так быстрее можно получить признание и уважение.
Телец
Тельцам стоит помнить о том, что на этой неделе может появиться много неприятных слухов и сплетен, в том числе и о них. Подобные проблемы решатся сами собой - не нужно волноваться и переубеждать окружающих. Они сами поймут, что это неправда, но немного позднее.
Тельцам звезды указывают на необходимость учета всех возможных мелочей в каждом деле.
Есть вероятность того, что они упустят какую-то мелкую, но очень важную деталь, которая может стать связующим звеном между попытками достичь успеха и самим успехом.
Риск поддаться страхам чуть выше обычного.
Близнецы
Близнецам на этой неделе предстоит начать новую жизнь. Если люди этого знака не готовы к кардинальным переменам, можно ограничиться переменами лишь в некоторых областях.Главное сейчас - не быть импульсивными и по-философски относиться к проблемам, не бросая начатые ранее дела.
Близнецы могут стать примером для подражания, что хорошо скажется на их карьерном росте и на поисках второй половинки.
При наличии хороших отношений с окружающими станет возможной успешная экспансия во всех направлениях. Планеты не хотят, чтобы Близнецы ссорились и ругались с кем-то.
Рак
Проблем на этой неделе у Раков будет достаточно, но некоторым представителям этого знака повезет больше, чем остальным. Они не встретят на своем пути препятствий. Чтобы сократить вероятность появления проблем, Ракам стоит почаще делать добро окружающим.
Амбициозным представителям этого водного знака придется немного умерить свой пыл, чтобы дать ход здравому смыслу. Достижение целей стоит сделать приятным процессом, а не погоней за конечным результатом.
Жизнь не всегда приносит удовольствие, но на этой неделе у Раков есть возможность сделать ярким каждое мгновенье. Нужно лишь немного постараться.
Лев
В хорошем расположении духа Львам будет намного проще не только на работе, но и в семейном кругу. Влияние космоса на жизнь этих людей будет позитивным, но не таким сильным, каким хотелось бы. Это значит, что в трудных ситуациях лучше опираться на логику и советы близких, а не на интуицию.
На выходных лучше заняться домашними делами, ремонтом, избавлением от мусора и хлама. Это поможет разгрузить не только шкафы, но и энергетику жилого пространства.
Дева
Девам лучше заниматься домашней уборкой в первые дни недели. Так энергетика в доме станет более созидательной, что позволит этим людям изменить свою жизнь к лучшему, поменяться изнутри. Вселенная внесет свои коррективы в дела Дев, но они отличаются сильным духом, так что им удастся принять это правильно.
В любви и дружбе Девам пора перестать ждать чуда. На этой неделе все будет зависеть только от них самих.
Стоит избегать публичных ссор и выяснения отношений на публике. Также нельзя игнорировать просьбы о помощи, исходящие от близких и родственников.
Превращать свою жизнь в сплошной альтруизм тоже не следует, так что придется найти золотую середину.
Весы
Весам успех подарит наличие свежего взгляда на жизнь. Пришла пора изменить свое мнение по поводу некоторых вещей. Это будет началом чего-то нового и важного в жизни людей этого знака Зодиака. Однако звезды могут забрать у Весов часть веры в себя, что будет своеобразной платой за удачу в любви.
В амурной сфере Весам будет везти. Вторая половинка станет более отзывчивой, но
не всегда придется видеть позитив в глазах близкого человека. Некоторые ситуации станут показательными. Весам удастся увидеть партнера с разных сторон.
Скорпион
Скорпионам следует избавляться от разного хлама в доме и в своей душе. Нужно сделать уборку в жилище, привлечь удачу перестановкой мебели, сменой обстановки. Душевные переживания тоже нужно отправить в отставку вместе с негативными вирусными программами.
К чужой критике нужно относиться проще, продолжая идти своим путем. Переходить на открытый конфликт не стоит - это заберет у Скорпионов силы.
В отношениях с противоположным полом Скорпионов ждет успех, потому что их харизма и обаяние значительно возрастут.
Стрелец
Это очень эмоциональная неделя, когда хорошее будет сменять плохое и наоборот. Это может заставить некоторых представителей данного знака почувствовать давление. Звезды хотят увидеть изменения во внешности Стрельцов, поэтому им желательно обновить или перебрать гардероб, можно также сменить прическу.
Это хорошее время для путешествий или новых знакомств. Важно совмещать работу и заботу о своем здоровье. Не стоит задерживаться в офисе надолго, перегружать организм и сознание.
Также полезно заниматься имущественными вопросами, покупкой домов и квартир, посещать собрания жильцов.
Козерог
Звезды и планеты находятся в небольшом диссонансе, но ближе к четвергу-пятнице ситуация изменится на противоположную. Это значит, что в начале недели людей, рожденных под этим знаком, могут преследовать неудачи. В конце недели будет идеальное время для покупок и начала новых дел, для заключения важных сделок, решения юридических проблем.
В начале недели стоит сфокусировать внимание на делах, которые уже нельзя откладывать. Можно заняться поиском новых связей, познакомиться с понравившимся человеком.
Потребность в общении существенно вырастет, так что придется избегать одиночества. Также в период с 22 по 28 апреля полезно заниматься обучением, получением знаний.
Водолей
Чтобы найти путь к гармонии, Водолеям придется избавиться от обид и перестать злиться. Негативные эмоции будут блокировать поступление позитивной энергии звезд. Созидательное мышление и поведение поможет Водолеям воплотить в жизнь самые амбициозные мечты. Это касается всех сфер жизни, а не только работы или бизнеса.
Хорошо скажется на удаче смена обстановки. Можно смело отправляться в дальние поездки, в командировки, в отпуск. Смена настроения сейчас превыше всего.
Рутина же, наоборот, приведет Водолеев к проблемам и энергетическому застою. Звезды хотят, чтобы люди этого знака активизировались в деловой сфере и в сфере общения. Полезными станут новые знакомства.
Рыбы
Рыбам полезно будет заняться домашними делами в свободное время. Они помогут расслабиться и привести мысли в порядок. Финансовая сфера потребует осторожности - деньги лучше копить, а не тратить. Семейным представителям знака звезды советуют провести побольше времени с близкими. В одиночестве могут появиться новые негативные установки.
Сближение с родственниками, уборка, наведение порядка и планирование дел на будущее - задачи, которые сочетаются лучше всего. Ближе к концу недели нужно сфокусироваться на развлечениях.
Можно заняться хобби, получить удовольствие от просмотра фильмов или прочтения книг.