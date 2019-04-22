Пн, 22.04.2019
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Как российские знаменитости провели эти выходные

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ФОТО: instagram.com/buzova86/anilorak/ann_semenovich/ коллаж Русский TVNET

Большинство звезд российского шоу-бизнеса отмечали на этих выходных Вербное воскресенье, но были и те, кто встретил католическую Пасху. Узнайте, кто в эти выходные отдыхал, а кому пришлось работать. 

Наташа Королева

Максим Галкин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Вербным Воскресеньем вас!

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Кристина Орбакайте

Ольга Серябкина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москваааа!!! Я так счастлива!!!!! Спасибо за sold out 💔 💔💔 Несмотря на дикую усталость, я всю ночь смотрела ваши видосы. Это так круто! Видеть все вашими глазами... Выкладывайте больше видео и фоток с концерта!!! Я хочу смотреть их бесконечно ✨ Вчерашний вечер был таким невероятным... Для меня очень важно, что он прошёл именно в Известия Hall. Здесь был юбилейный концерт в составе группы... И теперь мой первый сольный 🎼 Я безумно рада, что вы разделили этот кайф вместе со мной. Я отдала вам всю свою любовь с помощью музыки. И вы с первых секунд подхватили мой байт 💕 Началось абсолютно наше время... 💫💫💫 Момент здесь и сейчас. Когда я смотрела на вас со сцены, чувствовала эту связь между нами, вашу энергетику, видела ваши лица и огни телефонов... Это был космос 🌌Такой необъятный! Но я все равно хотела обнять каждого... Потому что ЛЮБЛЮ вас. И не могу без вас. Реально 💓💓💓 На каждом концерте, в любом городе мне таааак тяжело уходить со сцены... Меня магнитит к вам 🔒 И вчера, когда вы всем залом просили вернуться и спеть на бис... я сразу залетела обратно, чтобы исполнить для вас ещё одну песню 💜 Я люблю вас!!!!!! Всем своим сердцем 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Спасибо за то, что были со мной, за вашу любовь, цветы и подарки... Я до сих пор рассматриваю ваши сюрпризы, читаю записки... Вы нереальные. ЛУЧШИЕ 💋💋💋💋💋💋💋💋💋 Пишите тут, кто был вчера на концерте... Как вам? Что запомнилось больше всего? Мне это очень важно 🙏🏽p.s. Скоро выложу видео #molly

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Ани Лорак

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ятебяждала

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Вера Брежнева

Альбина Джанабаева

Игорь Николаев

Николай Басков

Алсу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a little change never hurt nobody

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Иван Ургант

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Регина Тодоренко

Светлана Лобода

Ольга Бузова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пусть с вербной веточкой в ваш дом Приходит умиротворенье, Пусть будет счастлив каждый в нём Не только в это воскресенье. Пускай любовь своим крылом Укроет вас от зла и бед, Пусть озаряет все кругом Священной веры чистый свет! Мои хорошие, всех с Праздником ❤️ Мира, здоровья и Любви вашему дому 🙏🏻 Окружайте себя добрыми людьми, совершайте добрые поступки...любите и будьте любимы ❤️ Ваша Оля 👸🏻

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Ольга Бузова

Анна Семенович

Анна Седокова

Анна Плетнева

Нюша

Глюкоза

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планы на вечер 😊

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on

Юлия Барановская

Сергей Лазарев

Ксения Собчак

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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