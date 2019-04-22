Как российские знаменитости провели эти выходные

Большинство звезд российского шоу-бизнеса отмечали на этих выходных Вербное воскресенье, но были и те, кто встретил католическую Пасху. Узнайте, кто в эти выходные отдыхал, а кому пришлось работать.
Наташа Королева
Максим Галкин
Кристина Орбакайте
Ольга Серябкина
Москваааа!!! Я так счастлива!!!!! Спасибо за sold out 💔 💔💔 Несмотря на дикую усталость, я всю ночь смотрела ваши видосы. Это так круто! Видеть все вашими глазами... Выкладывайте больше видео и фоток с концерта!!! Я хочу смотреть их бесконечно ✨ Вчерашний вечер был таким невероятным... Для меня очень важно, что он прошёл именно в Известия Hall. Здесь был юбилейный концерт в составе группы... И теперь мой первый сольный 🎼 Я безумно рада, что вы разделили этот кайф вместе со мной. Я отдала вам всю свою любовь с помощью музыки. И вы с первых секунд подхватили мой байт 💕 Началось абсолютно наше время... 💫💫💫 Момент здесь и сейчас. Когда я смотрела на вас со сцены, чувствовала эту связь между нами, вашу энергетику, видела ваши лица и огни телефонов... Это был космос 🌌Такой необъятный! Но я все равно хотела обнять каждого... Потому что ЛЮБЛЮ вас. И не могу без вас. Реально 💓💓💓 На каждом концерте, в любом городе мне таааак тяжело уходить со сцены... Меня магнитит к вам 🔒 И вчера, когда вы всем залом просили вернуться и спеть на бис... я сразу залетела обратно, чтобы исполнить для вас ещё одну песню 💜 Я люблю вас!!!!!! Всем своим сердцем 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Спасибо за то, что были со мной, за вашу любовь, цветы и подарки... Я до сих пор рассматриваю ваши сюрпризы, читаю записки... Вы нереальные. ЛУЧШИЕ 💋💋💋💋💋💋💋💋💋 Пишите тут, кто был вчера на концерте... Как вам? Что запомнилось больше всего? Мне это очень важно 🙏🏽p.s. Скоро выложу видео #molly
Ани Лорак
Вера Брежнева
Альбина Джанабаева
Игорь Николаев
Николай Басков
Алсу
Иван Ургант
Регина Тодоренко
#Регина+1 Ну, что ж...сегодня был первый выпуск моего «мамского» шоу! Жду от вас фидбэка😃 Понравилось ли? Хочется ли смотреть? И конечно же, пишите в комментариях темы, которые вам интересно обсудить с нашим педиатром @dr_a.bessmertny , а я задам самые популярные вопросы в эфире! 🙏🏻 #регинатодоренко @fridaytv Mua&hair - @yanabuzychkina Style - @sima_simmi @alisaboha
Светлана Лобода
Ольга Бузова
Пусть с вербной веточкой в ваш дом Приходит умиротворенье, Пусть будет счастлив каждый в нём Не только в это воскресенье. Пускай любовь своим крылом Укроет вас от зла и бед, Пусть озаряет все кругом Священной веры чистый свет! Мои хорошие, всех с Праздником ❤️ Мира, здоровья и Любви вашему дому 🙏🏻 Окружайте себя добрыми людьми, совершайте добрые поступки...любите и будьте любимы ❤️ Ваша Оля 👸🏻
Ольга Бузова
Я - идеальное лицо, тело и ноги для любого бренда 👸🏻 Приятно стать амбассадором мирового имени @stuartweitzman ❤️ Спасибо за сотрудничество 😌 #ПринцессаОльга уже бежит на свой концерт в @iconclub_moscow 🤤 Жду всех 😻#моилюдивсегдасомной#вызовемтаксиипоедемпотусить#танцуйподбузову
Анна Семенович
Дорогие мои, у меня к вам вопрос💥Я вам какая больше нравлюсь ? С улыбкой, или задумчивая 🤔 Мне вообще хочется у вас узнать, о чем вы хотите со мной поговорить, нравятся вам мои мотивирующие посты? Выбираем фоточки 😉 1/2/3/4? 👇🏼 Костюм от @anikadesigner #анясеменович #выходной #позитивщики❤️❤️❤️
Анна Седокова
Батуми. Грузия. Это невероятная химия и глубокая симпатия. Была счастлива быть вашей гостьей. Благодарна судьбе за случайные встречи и повороты, благодаря которым ты открываешь в себе новое. Чувства. Ритмы. Оказывается, я могу и так. Вчера было тепло. Спасибо, друзья. Спасибо, @eprikol ❤️ А есть в сердце раздел «актуальное»?
Анна Плетнева
Нюша
Глюкоза
Юлия Барановская
Сергей Лазарев
Ксения Собчак