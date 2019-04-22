Пн, 22.04.2019
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Пятикратная олимпийская чемпионка женится на партнерше по сборной

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Ирен Вюст (в центре)

ФОТО: LOIC VENANCE/AFP/Scanpix

Голландская конькобежка Ирен Вюст сделала предложение руки и сердца своей партнерше по сборной Летиции де Йонг, сообщает De Telegraaf.

Обе спортсменки в своих Instagram аккаунтах разместили фотографию, на которой запечатлён момент предложения.

"К счастью, она согласилась! У нас будет свадьба!" - заявила спортсменка. Вюст и де Йонг состоят в отношениях с 2017 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En gelukkig zei ze .. JA! Wij gaan trouwen!!! 💍 ❤️ #marryme #wifeytobe

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Ирен Вюст считается одной из самых титулованных представительниц своего вида спорта. На счету 33-летней голландки 11 олимпийских медалей (5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая).

26-летняя Де Йонг является чемпионкой мира 2019 года в командном спринте, а также серебряной призёркой чемпионата Европы.

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