Должностные лица Латвии поздравили Зеленского с избранием президентом Украины

Высшие должностные лица Латвии в Twitter поздравили Владимира Зеленского, выигравшего второй тур выборов президента Украины.
Президент Раймонд Вейонис пишет: "Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах! Латвия продолжит поддерживать более глубокий диалог ЕС и Украины и путь реформ".
Премьер-министр Кришьянис Кариньш также поздравил Зеленского с победой и указал, что "Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной, поддерживая ее территориальную целостность и процесс реформ, чтобы способствовать европейской интеграции".
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич указал, что Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной. Он добавил, что в последние пять лет Украина и ее президент Петр Порошенко приложили огромные усилия, чтобы отстоять независимость страны и способствовать ее европейскому пути. "Я хочу поблагодарить президента Порошенко за хорошее сотрудничество в этот сложный период", - написал Ринкевич в Twitter.
В воскресенье во втором туре президентских выборов на Украине убедительную победу одержал комедийный актер Владимир Зененский, набрав по предварительным результатам 73,19% голосов. Порошенко набрал 24,48% голосов.
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