Должностные лица Латвии поздравили Зеленского с избранием президентом Украины

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также поздравил Зеленского с победой и указал, что "Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной, поддерживая ее территориальную целостность и процесс реформ, чтобы способствовать европейской интеграции".

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич указал, что Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной. Он добавил, что в последние пять лет Украина и ее президент Петр Порошенко приложили огромные усилия, чтобы отстоять независимость страны и способствовать ее европейскому пути. "Я хочу поблагодарить президента Порошенко за хорошее сотрудничество в этот сложный период", - написал Ринкевич в Twitter.