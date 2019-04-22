РСЛ продолжат руководить Жданок, Митрофанов и Петропавловский

В принятой съездом резолюции говорится, что основной угрозой для будущего русскоязычной общины Латвии является уничтожение русского образования, и РСЛ намерена продолжать акции протеста против реформы системы образования в Латвии, поддерживая в то же время диалог об образовании с государственными учреждениями.