Пн, 22.04.2019
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РСЛ продолжат руководить Жданок, Митрофанов и Петропавловский

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Татьяна Жданок

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Русский союз Латвии (РСЛ) продолжат возглавлять прежние лидеры партии Татьяна Жданок, Мирослав Митрофанов и Юрий Петропавловский. Об этом Жданок написала в фейсбуке.

На состоявшемся в субботу съезде РСЛ Жданок, Митрофанов и Петропавловский избраны сопредседателями партии.

В принятой съездом резолюции говорится, что основной угрозой для будущего русскоязычной общины Латвии является уничтожение русского образования, и РСЛ намерена продолжать акции протеста против реформы системы образования в Латвии, поддерживая в то же время диалог об образовании с государственными учреждениями.

Также в резолюции выражена решимость мобилизовать все ресурсы, чтобы победить на предстоящих в конце мая выборах в Европарламент.

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