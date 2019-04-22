РСЛ продолжат руководить Жданок, Митрофанов и Петропавловский

Русский союз Латвии (РСЛ) продолжат возглавлять прежние лидеры партии Татьяна Жданок, Мирослав Митрофанов и Юрий Петропавловский. Об этом Жданок написала в фейсбуке.
На состоявшемся в субботу съезде РСЛ Жданок, Митрофанов и Петропавловский избраны сопредседателями партии.
В принятой съездом резолюции говорится, что основной угрозой для будущего русскоязычной общины Латвии является уничтожение русского образования, и РСЛ намерена продолжать акции протеста против реформы системы образования в Латвии, поддерживая в то же время диалог об образовании с государственными учреждениями.
Также в резолюции выражена решимость мобилизовать все ресурсы, чтобы победить на предстоящих в конце мая выборах в Европарламент.