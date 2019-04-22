Пн, 22.04.2019
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Возле Кишэзерса со стороны Яунциемса горела сухая трава и подлесок

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня во второй половине для в Риге на Яунциема гатве возле Кишэзерса горели сухая трава и подлесок, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Как рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вызов на место происшествия поступил в 14.45.

В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.

По словам очевидцев, над этим местом поднимался густой черный дым.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Inta Palkavniece, plkst.18.24 ugunsgrēku izdevies pilnībā lokalizēt.

Около 18:24 пожар удалость полностью устранить. Об этом сообщает агентство LETA.

В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.

С потеплением и продолжением засушливой погоды Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии объявило на всей территории страны желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Предупреждение распространяется на леса Риги и Рижского региона.

На прошлой неделе пожарные каждый день тушили более 10 пожаров, в некоторые сутки более 20.

Дожди, которые уменьшат пожароопасность, прогнозируются в Латвии не ранее пятницы, 26 апреля.

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