Возле Кишэзерса со стороны Яунциемса горела сухая трава и подлесок

Как рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вызов на место происшествия поступил в 14.45.

В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.

По словам очевидцев, над этим местом поднимался густой черный дым.

@ugunsdzeseji kas šobrīd deg Juglas pusē? Attēlā skats no Baltezera. pic.twitter.com/ivyRjDmMwK — I (@pauksh) April 22, 2019

Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Inta Palkavniece, plkst.18.24 ugunsgrēku izdevies pilnībā lokalizēt.

Около 18:24 пожар удалость полностью устранить. Об этом сообщает агентство LETA.

В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.

С потеплением и продолжением засушливой погоды Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии объявило на всей территории страны желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Предупреждение распространяется на леса Риги и Рижского региона.

На прошлой неделе пожарные каждый день тушили более 10 пожаров, в некоторые сутки более 20.