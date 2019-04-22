Возле Кишэзерса со стороны Яунциемса горят сухая трава и подлесок

Сегодня во второй половине для в Риге на Яунциема гатве возле Кишэзерса загорелись сухая трава и подлесок, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
По словам очевидцев, над этим местом поднимался густой черный дым.
Как рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вызов на место происшествия поступил в 14.45.
Сейчас ведутся работы по тушению пожара и рассчитывается площадь горения.
В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.
Как сообщают очевидцы в соцсети Twitter, над местом происшествия виден густой, чёрный дым.
@ugunsdzeseji kas šobrīd deg Juglas pusē? Attēlā skats no Baltezera. pic.twitter.com/ivyRjDmMwK— I (@pauksh) April 22, 2019
В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.
С потеплением и продолжением засушливой погоды Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии объявило на всей территории страны желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.
Предупреждение распространяется на леса Риги и Рижского региона.
На прошлой неделе пожарные каждый день тушили более 10 пожаров, в некоторые сутки более 20.
Дожди, которые уменьшат пожароопасность, прогнозируются в Латвии не ранее пятницы, 26 апреля.