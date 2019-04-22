Пн, 22.04.2019
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Возле Кишэзерса со стороны Яунциемса горят сухая трава и подлесок

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня во второй половине для в Риге на Яунциема гатве возле Кишэзерса загорелись сухая трава и подлесок, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

По словам очевидцев, над этим местом поднимался густой черный дым.

Как рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вызов на место происшествия поступил в 14.45.

Сейчас ведутся работы по тушению пожара и рассчитывается площадь горения.

В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.

Как сообщают очевидцы в соцсети Twitter, над местом происшествия виден густой, чёрный дым.

В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.

С потеплением и продолжением засушливой погоды Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии объявило на всей территории страны желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Предупреждение распространяется на леса Риги и Рижского региона.

На прошлой неделе пожарные каждый день тушили более 10 пожаров, в некоторые сутки более 20.

Дожди, которые уменьшат пожароопасность, прогнозируются в Латвии не ранее пятницы, 26 апреля.

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