Возле Кишэзерса со стороны Яунциемса горят сухая трава и подлесок

По словам очевидцев, над этим местом поднимался густой черный дым.

Как рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вызов на место происшествия поступил в 14.45.

Сейчас ведутся работы по тушению пожара и рассчитывается площадь горения.

В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.

Как сообщают очевидцы в соцсети Twitter, над местом происшествия виден густой, чёрный дым.

@ugunsdzeseji kas šobrīd deg Juglas pusē? Attēlā skats no Baltezera. pic.twitter.com/ivyRjDmMwK — I (@pauksh) April 22, 2019

В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.

С потеплением и продолжением засушливой погоды Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии объявило на всей территории страны желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Предупреждение распространяется на леса Риги и Рижского региона.

На прошлой неделе пожарные каждый день тушили более 10 пожаров, в некоторые сутки более 20.