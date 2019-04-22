Чемпионка России по тайскому боксу найдена мёртвой в Москве

В понедельник, 22 апреля, в Москве было обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Тело 26-летней спортсменки было обнаружено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадском бульваре. От получиных травм Мялина скончалась на месте. По предварительным данным, девушка выпала из окна восьмого этажа. В данный момент устанавливаются обстоятельства этой трагедии.
Кристина Мялина являлась кандидатом в мастера спорта, становилась победительницей чемпионатов Москвы и Московской области, а в 2013 году стала чемпионкой России. Интересно, что в единоборства девушка пришла из гандбола, которому посвятила семь лет.
Девушка ещё в детстве участвовала во всех школьных драках, а за её напор и агрессию друзья дали ей кличку "Лютая". Мялина дралась в ринге настолько свирепо, что многие соперницы отказывались от поединков, сообщает РЕН-ТВ.