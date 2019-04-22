Чемпионка России по тайскому боксу найдена мёртвой в Москве

Тело 26-летней спортсменки было обнаружено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадском бульваре. От получиных травм Мялина скончалась на месте. По предварительным данным, девушка выпала из окна восьмого этажа. В данный момент устанавливаются обстоятельства этой трагедии.

Кристина Мялина являлась кандидатом в мастера спорта, становилась победительницей чемпионатов Москвы и Московской области, а в 2013 году стала чемпионкой России. Интересно, что в единоборства девушка пришла из гандбола, которому посвятила семь лет.