Пн, 22.04.2019
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Чемпионка России по тайскому боксу найдена мёртвой в Москве

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Кристина Мялина

ФОТО: скриншот с youtube.com

В понедельник, 22 апреля, в Москве было обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Тело 26-летней спортсменки было обнаружено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадском бульваре. От получиных травм Мялина скончалась на месте. По предварительным данным, девушка выпала из окна восьмого этажа. В данный момент устанавливаются обстоятельства этой трагедии. 

Кристина Мялина являлась кандидатом в мастера спорта, становилась победительницей чемпионатов Москвы и Московской области, а в 2013 году стала чемпионкой России. Интересно, что в единоборства девушка пришла из гандбола, которому посвятила семь лет.

Девушка ещё в детстве участвовала во всех школьных драках, а за её напор и агрессию друзья дали ей кличку "Лютая". Мялина дралась в ринге настолько свирепо, что многие соперницы отказывались от поединков, сообщает РЕН-ТВ.

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