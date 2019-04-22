СГД выявила нарушения на предприятии мужа министра благосостояния Петравичи

Муж Петравичи на просьбу передачи прокомментировать информацию о нарушениях не отозвался. Сама Петравича пояснила, что ничего не знает о результатах проверки СГД.

СГД тоже не раскрыла результаты проверок, так как учреждению это запрещает закон. Тем не менее, СГД намеревается инициировать изменения в нормативно-правовой базе, чтобы такие решения могли быть обнародованы в будущем.

В тоже время премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что Петравиче следовало бы раскрыть результаты проверок, чтобы устранить все подозрения. Ранее в предприятии Петравича занимала должность финансового руководителя.

Согласно информации TV3, СГД дала компании Monēta время до мая, чтобы устранить нарушения.