Пн, 22.04.2019
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СГД выявила нарушения на предприятии мужа министра благосостояния Петравичи

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Рамона Петравича

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

СГД констатировала нарушения на предприятии розничной торговли и транспортных услуг Monēta.  Это предприятие принадлежит мужу Рамоны Петравичи Александру Петравичу. Результаты деятельности и проверок были отправлены самому предприятию. Об этом сообщает TV3 Ziņas. 

Муж Петравичи на просьбу передачи прокомментировать информацию о нарушениях не отозвался. Сама Петравича пояснила, что ничего не знает о результатах проверки СГД. 

СГД тоже не раскрыла результаты проверок, так как учреждению это запрещает закон. Тем не менее, СГД намеревается инициировать изменения в нормативно-правовой базе, чтобы такие решения могли быть обнародованы в будущем.

В тоже время премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что Петравиче следовало бы раскрыть результаты проверок, чтобы устранить все подозрения. Ранее в предприятии Петравича занимала должность финансового руководителя.

Согласно информации TV3, СГД дала компании Monēta время до мая, чтобы устранить нарушения. 

СГД подтверждает, что были получены анонимные сообщения о предполагаемых налоговых нарушениях в этой компании.

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