У православных началась Страстная неделя: что можно, а что нельзя делать перед Пасхой

Неотъемлемой частью Великого поста считается последняя неделя. Это очень сложный и строжайший период. "Страсть" в переводе с церковно-славянского означает "испытания, страдания", поэтому в эти шесть дней священнослужители напоминают верующим о последних днях жизни Спасителя: о тайной вечере с апостолами, об отступничестве Иуды, о мучениях, нестерпимых пытках, грядущем распятии, смерти на кресте, погребении и воскрешении Христа.

Чтобы подготовиться к Пасхе, следует правильно провести Страстную неделю, на которую распространяются определенные церковные запреты и правила.

О них рассказывают эксперты dailyhoro.ru.

Что можно и нельзя делать перед Пасхой

Каждый день Страстной седмицы носит название Великий. Ежедневно в церквях проводятся богослужения, на которых церковнослужители читают отрывки из Евангелия, рассказывающие о завершении земного пути Спасителя.

В эту неделю возбраняются заупокойные службы, венчания, а также любые другие православные празднования.

Все внимание верующих направлено на подготовку, в том числе и духовную, к великому и торжественному празднику - Светлой Пасхе.

Следует заметить, что ограничения касаются не только пищи, но и поведения.

Перед Пасхой у верующих есть ровно 6 дней, которые даны для покаяния, а также избавления от дурных мыслей.

Это время необходимо провести в смирении, молитвах и оказании помощи ближним.

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Церковь призывает абстрагироваться от земных развлечений и суеты, а свободное время отвести под богоугодные дела, молитвы и покаяние.

Все хлопоты, включая домашние, следует завершить до Великого четверга, так как с этого дня наступает время активных молитв, освящения куличей и посещения пасхальных богослужений.

Как и в любой другой день поста, в дни прощальной седмицы

воспрещены употребление алкоголя, праздное времяпровождение, светские встречи, плотские радости, венчания в церкви, раздражительность, осуждения, злость.

Страстная неделя 2019 года: устои по дням

Великий понедельник (22 апреля 2019 года). Традиционно в первый день вспоминаются отрывки из Священного Писания о патриархе Иосифе, который попал в рабство из-за родных братьев, а также притча о бесплодной смоковнице, которую проклял Христос.

В Малом соборе Донского монастыря совершается особенный обряд - чин мироварения, заключающийся в приготовление благовонного масла (миро), которое применяется в помазании после таинства крещения. Затем Миро раздается на приходы Русской Православной Церкви.

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Великий вторник (23 апреля 2019 года). Во вторник на торжественной службе верующие вспомнят о сказаниях Христа, которые он рассказывал своим ученикам. Притчи повествуют о способностях, дарованным Отцом, о воскрешении почивших и Страшном суде.

После службы принято выстирать одежду и приготовить себе наряд на Пасху. Вспоминаются рецепты пасхальных блюд.

Великая среда (24 апреля 2019 года). На службе 24 апреля верующие и служители Церкви вспомнят о том, как Иуда предал Иисуса, а также о падшей женщине, которая вымыла ноги Христу и была прощена.

После страстной среды в церквях отменяются поклоны до празднования Троицы, поскольку Господь искупил все людские грехи.

24 апреля приходит время раскаяться в грехах. Хозяйкам следует закупить яйца для покраски, убраться в жилище, заготовить тесто.

Великий четверг (25 апреля 2019 года). Начинаются приготовления к Пасхе: покраска яиц, приготовление куличей, стирка вещей, уборка в доме. Вечерняя литургия в четверг подразумевает собой особый ритуал - прочтение самой большой молитвы, посвященной мукам, боли и страданиям Сына Божьего.

Православные стоят на службе с зажженными свечами, которые традиционно следует погасить по приходу домой. 25 апреля - день причащения.

Великая пятница (26 апреля 2019 года). Время скорби. В пятницу Сын Божий был приговорен к казни и распят. Литургия посвящена рассказам о мучениях Иисуса и последующей его кончине.

В этот день запрещается веселиться, дабы не прогневать Господа. Особое внимание заслуживают молитвы.