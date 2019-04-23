"По-детски наивно": Галкина позабавил флешмоб совместных фото с Зеленским

"Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой. Володя, очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути", - сказал он.

Максим смеясь обратил внимание на флешмоб, который сегодня начался в Instagram-аккаунтах российских звезд.

"Многие коллеги наши выкладывают старые, совместные фото и видео с Володей,.. Это немного по-детски наивно. Также как наивно полагать, что сейчас все мы поедем на гастроли по Украине. Может быть кто-то и поедет...", - подчеркнул Галкин.

Он объяснил, что вопрос гораздо больше, чем возможность приехать в Украину с гастролями.

"Но для меня было не так важно, что мне что-то запрещали. Мне не так важно, кто во власти - мой давний знакомый или человек, с которым я политически не согласен. Для меня важно мое внутреннее ощущение.

Я поеду выступать перед украинскими зрителями тогда, когда я пойму, что здесь - в России, я сделал все, чтобы установился мир между нашими странами", - пояснил шоумен.

Он объяснил, что это зависит от каждого из нас, а концерты российских звезд в Украине - это "десятое дело".

Конечно, Галкин согласен, что Зеленский - это старый знакомый звезд российского шоу-бизнеса, но прежде всего он отвечает перед своими избирателями.

"Среди его избирателей много радикально настроенных людей, он им благоволит, пусть не так громко, как Порошенко, но тем не менее благоволит, с чем вряд ли я или еще кто-то из моих знакомых может согласиться", - пояснил Максим.

Он отметил также положительные качества Зеленского.

"Но я знаю одно - Володя человек принципиальный и честный. Надеюсь, что при взаимном движении к друг другу наших стран что-то получится", - сказал Галкин.

Максим Галкин также надеется, что Зеленский, который не изменили медные трубы шоу-бизнеса, не прогнется под любую политическую систему.

"Я искренне верю, что громкие трубы шоу-бизнеса сильнее политических", - сказал в завершении юморист.

В комментариях звезду поддержали коллеги по сцене - Филипп Киркоров, Наташа Королева, Анита Цой, Гарик Харломов и многие другие, А Яна Рутковская отметила, что Галкину самому стоит пойти в политику.

Ранее Лолита высказалась о победе Владимира Зеленского.

ФОТО: instagram.com/maxgalkinru