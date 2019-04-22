В день гибели чемпионки по тайскому боксу с ней был мужчина

От полученных травм спортсменка скончалась на месте. Местные жители говорят, что в тот день (21 апреля) девушка находилась не одна. Вероятно, с ней рядом был некий молодой человек, который давал показания работникам полиции после происшествия. Сообщается, что девушка не жила в этом доме. Цель посещения квартиры на Кронштадтском бульваре выясняется.

"Парень какой-то давал показания Здесь очень многие жилье снимают. Она же как-то зашла сюда к кому-то. А может просто зашла. Знаете, как она одета была. В шляпе, с сумочкой. Куда она могла идти? Сумочка, недешёвая", - говорит местная жительница.

По всей видимости, девушка рухнула с балкона, выход к которому шёл через подъезд. На месте происшествия находились женские туфли и бутылка из-под алкоголя.

По информации МК, последним, кто общался со спортсменкой, был таксист. Мужчина заявил, что от погибшей пахло перегаром.

Проводится доследственная проверка. Обстоятельства смерти выясняются.

Кристина Мялина являлась кандидатом в мастера спорта, становилась победительницей чемпионатов Москвы и Московской области, а в 2013 году стала чемпионкой России. Интересно, что в единоборства девушка пришла из гандбола, которому посвятила семь лет.

Девушка ещё в детстве участвовала во всех школьных драках, а за её напор и агрессию друзья дали ей кличку "Лютая". Мялина дралась в ринге настолько свирепо, что многие соперницы отказывались от поединков, сообщает РЕН-ТВ.