Вт, 23.04.2019
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Северная Корея подтвердила визит Ким Чен Ына в Россию

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ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

Лидер КНДР посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина и проведет с ним переговоры, отметили в Пхеньяне.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в скором времени посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина, где проведет с ним переговоры. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

При этом где и когда пройдет саммит, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры запланированы на 25 апреля и пройдут во Владивостоке на острове Русский. 

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако точной даты переговоров не назвал. Темами саммита, по его словам, станут развитие двусторонних отношений и обсуждение проблемы денуклеаризации.

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