Северная Корея подтвердила визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын в скором времени посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина, где проведет с ним переговоры. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

При этом где и когда пройдет саммит, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры запланированы на 25 апреля и пройдут во Владивостоке на острове Русский.