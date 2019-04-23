Северная Корея подтвердила визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина и проведет с ним переговоры, отметили в Пхеньяне.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в скором времени посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина, где проведет с ним переговоры. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
При этом где и когда пройдет саммит, не уточняется.
Ранее СМИ сообщили, что переговоры запланированы на 25 апреля и пройдут во Владивостоке на острове Русский.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако точной даты переговоров не назвал. Темами саммита, по его словам, станут развитие двусторонних отношений и обсуждение проблемы денуклеаризации.