С убийства Лиги Скромане в Индии прошел год. Виновные по-прежнему на свободе

Как сообщалось, тело пропавшей Лиги было найдено спустя 40 дней после того, как стало известно о ее пропаже.

Друг убитой гражданки Латвии Эндрю Джордан, который после случившегося прибыл в Индию, не скрывает, что пребывает в шоке от того, что оба мужчины, которые обвиняются в изнасиловании и убийстве Лиги, в четверг, 11 апреля, даже не явились в суд.

Из-за того, что они не явились, судебное заседание было отменено, а следующее, возможно, будет только через год, пишет издание.

"Если эти мужчины действительно причинили Лиге боль, они просто животные, и им нельзя разрешать даже ходить по улицам города", - в разговоре с изданием заявил 42-летний Эндрю.

"Если они виновны, они действительно опасны для других женщин и общества".

Как уже сообщал Русский TVNET, тело женщины без головы было найдено на берегу реки Кералы. О страшной находке полиции сообщил юноша, который отравился на рыбалку.

В Индию Лига Скромане, страдающая депрессией, прибыла для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой. Без ведома сестры Лига покинула центр, и почти в течение месяца о ее судьбе ничего не было известно.

По версии полиции нападавшие, возможно, задушили Лигу и пытались повесить труп на дерево, чтобы имитировать самоубийство, но труп упал. Эту версию подтвердило расположение тела, а также обследование веток и других материалов.