Реакция пса на подаренного щенка умилила Сеть
Жительниц Калифорнии, решившая завести еще одну собаку, преподнесла щенка своему псу в качестве подарка. Ролик с восторженной реакцией ее питомца на презент хозяйка опубликовала на своей станице в Twitter.
Лабрадор по кличке Арден из города Риверсайд, штат Калифорния, стал настоящей звездой Сети после того, как получил в подарок щенка. Хозяйка пса отмечет, что хотела завести еще одну собаку, но боялась, что Арден будет ревновать.
Тогда девушка придумала хитрость и подарила щенка... своему псу.
На ролике видно, как лабрадор открывает коробку с подарком, видит там малыша и начинает скакать от радости и носиться по лужайке.
Реакция собаки умилила пользователей Интернета, и видео с Арденом набрало миллионы просмотров и сотни тысяч ретвитов.
So we got my dog a puppy today and this was her reaction... pic.twitter.com/bMwcywAuAv— gilli 🌸 (@gillianrobles00) April 18, 2019