Вт, 23.04.2019
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Реакция пса на подаренного щенка умилила Сеть
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ФОТО: twitter.com/gillianrobles00

Жительниц Калифорнии, решившая завести еще одну собаку, преподнесла щенка своему псу в качестве подарка. Ролик с восторженной реакцией ее питомца на презент хозяйка опубликовала на своей станице в Twitter.

Лабрадор по кличке Арден из города Риверсайд, штат Калифорния, стал настоящей звездой Сети после того, как получил в подарок щенка. Хозяйка пса отмечет, что хотела завести еще одну собаку, но боялась, что Арден будет ревновать.

Тогда девушка придумала хитрость и подарила щенка... своему псу.

На ролике видно, как лабрадор открывает коробку с подарком, видит там малыша и начинает скакать от радости и носиться по лужайке.

Реакция собаки умилила пользователей Интернета, и видео с Арденом набрало миллионы просмотров и сотни тысяч ретвитов.

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