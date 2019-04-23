Вт, 23.04.2019
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Черышев получил травму и выбыл до конца сезона

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Денис Черышев

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Российский футболист Денис Черышев, который выступает за испанскую "Валенсию", пропустит оставшиеся матчи текущего сезона из-за травмы колена.

Черышев получил травму в последнем матче за клуб против "Бетиса" (2:1). Обследование выявило у игрока повреждение связок правого колена и большеберцовой кости.

Денис Черышев провёл за "Валенсию" 49 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач.

За свою карьеру полузащитник провёл 22 матча за сборную России, забив 9 голов.

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