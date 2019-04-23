Черышев получил травму и выбыл до конца сезона

Российский футболист Денис Черышев, который выступает за испанскую "Валенсию", пропустит оставшиеся матчи текущего сезона из-за травмы колена.
Черышев получил травму в последнем матче за клуб против "Бетиса" (2:1). Обследование выявило у игрока повреждение связок правого колена и большеберцовой кости.
PARTE MÉDICO | @Cheryshev https://t.co/P5tVG4oqQU— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) April 22, 2019
Денис Черышев провёл за "Валенсию" 49 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач.
За свою карьеру полузащитник провёл 22 матча за сборную России, забив 9 голов.