Черышев получил травму и выбыл до конца сезона

Черышев получил травму в последнем матче за клуб против "Бетиса" (2:1). Обследование выявило у игрока повреждение связок правого колена и большеберцовой кости.

Денис Черышев провёл за "Валенсию" 49 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач.