Первенец герцогов Сассекских вот-вот появится на свет: мама Меган уже рядом с ней

У Меган Маркл очень близкие отношения с мамой, а потому ожидалось, что будущая бабушка, у которой вскоре родится первый внук (или внучка), прибудет в Великобританию, чтобы поддержать свою дочь.

Точная дата появления на свет первенца герцога и герцогини Сассексских неизвестна, но предположительно это конец апреля или самое начало мая.

То, что до родов остались считанные дни, подтвердил также факт отсутствия герцогини Сассекской на ежегодномпасхальном богослужении, на котором традиционно собираются все члены королевской семьи. В этом году служба была особенной, поскольку совпала с 93-м днем рождения королевы Елизаветы II.

Напомним, Гарри и Меган уже заявили, что рождение их ребенка будет носить частный характер. С официальным заявлением они выступят после того, как сами насладятся радостным событием. При этом

представители Кенсингтонского дворца сообщили, что все-таки сообщат общественности о рождении очередного наследника британского престола.

Будущие родители решили также не устраивать традиционную фотосессию на крыльце клиники - они сделают снимки с первенцем спустя несколько дней на территории Виндзорского замка.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Королевская семья на пасхальном богослужении