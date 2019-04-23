Емельяненко получил травму лица и отменил бой

"Чтобы ни у кого не было истерики, сразу скажу: у меня ничего не поломано. Это просто противные болячки. Моя травма получена не от удара. Если бьют, то остается как минимум фингал", - сказал Емельяненко в интервью "Спорт-Экспресс".