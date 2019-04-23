Вт, 23.04.2019
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Емельяненко получил травму лица и отменил бой

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Александр Емельяненко

ФОТО: instagram.com/alexemelyanenko

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко сообщил в своём Instagram, что не сможет принять участия в турнире "Битва на Волге 12" из-за травмы, которую он получил, катаясь на велосипеде. 

Емельяненко сообщил, что провёл двухчасовую тренировку на велосипеде, но из-за неумения кататься упал и разбил себе лицо.

"Чтобы ни у кого не было истерики, сразу скажу: у меня ничего не поломано. Это просто противные болячки. Моя травма получена не от удара. Если бьют, то остается как минимум фингал", - сказал Емельяненко в интервью "Спорт-Экспресс".

На турнире "Битва на Волге 12", который состоится 10 мая в Самаре, Емельяненко должен был драться против бывшего бойца UFC бразильца Луиса Энрике. Их поединок перенесли на неопределённый срок. Кто заменит российского бойца в Самаре - не сообщается.

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