Видео: Мотоциклист упал с 15-метровой скалы и выжил

"Мне очень повезло, что я еще жив! Я хотел бы поблагодарить горноспасателей, команду санитарной авиации, медицинского персонала и всех, кто помог мне справиться с этим. Кроме того, я хотел бы поблагодарить парней за то, что они успокаивали и утешали меня, пока помощь была в пути", - написал мотоциклист.