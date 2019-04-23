Беларусь остановила экспорт светлых нефтепродуктов. Ищет замену российской нефти

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу", - сказал Гриб, комментируя последствия сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти из РФ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - добавил Гриб.

БНК рассчитывает до конца текущего года организовать альтернативный России импорт нефти через порты Балтии или Украины, заявил Сергей Гриб.

"Мы рассчитываем в этом году начать поставки (через морские порты - ИФ)", - сказал он.

"Да, они (порты) очень заинтересованы, если мы дополнительный поток нефти пустим через порты либо Украины, либо Балтии. Дополнительный для них соответственно заработок", - добавил представитель БНК.

Комментируя возможные направления импорта, Гриб отметил, что "все будет зависеть от условий, которые дадут нам сопредельные страны по перевалке и транспортировке".

"Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация. Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, если на Мозырский НПЗ, будет, соответственно, через Украину. "Нафтан ближе" к прибалтийским портам, соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря", - пояснил он.

Гриб также сообщил, что в случае импорта нефти морским путём через порт Одессы для последующей транспортировки может быть задействован нефтепровод Одесса-Броды.

"Если через Украину, в порт Одессы будет поставка, то будет использоваться нефтепровод Одесса-Броды (для транспорта до Мозырского НПЗ)", - добавил он.

По словам замгендиректора БНК, поставщик нефти пока не определен.

"Все будет зависеть от цены", - сказал Гриб. В качестве возможных вариантов он назвал поставку из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии.