Ринкевич высказался о влиянии результата выборов в Украине на внешнюю политику страны

С избранием нового президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике этой страны значительных изменений не ожидается, сказал агентству LETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Речь идет о таких направлениях политики Украины, как более тесное сотрудничество с ЕС, укрепление территориальной ценности страны, реформы.
По словам Ринкевича, новый президент ясно заявил, что выступает за сохранение геополитического курса страны, что и стало одной из причин, по которым избиратели оказали ему доверие.
Важно будет, кого новый президент назначит министрами обороны и внутренних дел, добавил Римшевич.
Полномочия президента Украины во внешней политике достаточно велики, все же это президентско-парламентская республика, то есть правительство и парламент также многое определяют. Выборы украинского парламента состоятся осенью.
Ринкевич подтвердил готовность Латвии сотрудничать с Украиной, поддерживая украинское государство в проведении реформ, в укреплении территориальной целостности и более тесной интеграции в евроатлантические структуры.
По словам Ринкевича, уверенное голосование за Зеленского включает в себя и огромный риск, так как люди всегда ожидают, что все сразу изменится к лучшему.
Поддержка украинцами Зеленского свидетельствует о том, что люди хотят более активной борьбы с коррупцией.
На вопрос, изменятся ли с приходом нового президента отношения Украины с Россией, Ринкевич ответил, что это зависит от инициатив нового президента, а также от того, насколько заинтересована в нормализации отношений Россия.