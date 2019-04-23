Ринкевич высказался о влиянии результата выборов в Украине на внешнюю политику страны

Речь идет о таких направлениях политики Украины, как более тесное сотрудничество с ЕС, укрепление территориальной ценности страны, реформы.

По словам Ринкевича, новый президент ясно заявил, что выступает за сохранение геополитического курса страны, что и стало одной из причин, по которым избиратели оказали ему доверие.

Важно будет, кого новый президент назначит министрами обороны и внутренних дел, добавил Римшевич.

Полномочия президента Украины во внешней политике достаточно велики, все же это президентско-парламентская республика, то есть правительство и парламент также многое определяют. Выборы украинского парламента состоятся осенью.

Ринкевич подтвердил готовность Латвии сотрудничать с Украиной, поддерживая украинское государство в проведении реформ, в укреплении территориальной целостности и более тесной интеграции в евроатлантические структуры.

По словам Ринкевича, уверенное голосование за Зеленского включает в себя и огромный риск, так как люди всегда ожидают, что все сразу изменится к лучшему.

Поддержка украинцами Зеленского свидетельствует о том, что люди хотят более активной борьбы с коррупцией.