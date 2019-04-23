Канадский вратарь назвал месяц в России худшим в своей жизни

Хоккеист рассказал, как в 2005 году думал о завершении карьеры, но не смог устоять перед предложением получить миллион долларов за 4 месяца. Именно столько канадцу предложили в России.

"Это были худшие 30 дней в моей жизни. Первый день я провел в армейском бараке, туда меня поселили, пока искали квартиру. Моим первым впечатлением о России был барак. Кошмар!", - сказал Дафо.

Вскоре после этого Дафо получил травму и попросил тренера о замене, но тот отказался отпускать его с площадки. Позже канадец всё-таки ушёл в раздевалку и отправился к врачу.

"Это было как в фильме ужасов - мигающая лампочка, ничего не видно толком", - вспомнил хоккеист.

На следующий день президент "Авангарда" вызвал канадца к себе в кабинет и потребовал подписать контракт, который был на русском языке. Дафо отказался, получил первую зарплату и улетел, решив никогда не возвращаться в Россию.