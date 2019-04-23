Как отметили Пасху латвийские знаменитости

Русский TVNET предлагает заглянуть в Instagram-аккаунты местных звезд, чтобы узнать как они провели праздничные выходные.
Певица Лиене Шомасе
Андрис Кивичс и Лиене Скулме
Писательница Карина Рачко
Исполнительница Мара Упмане-Холштейне
Стилист Жанна Дубска
Интарс Бусулис
Модель Агния Григуле
Линда Линн
телеведущий Армандс Симсонс
Шоумен Ренарс Зелтиньш
Актриса Агнесе Зелтиня
Исполнитель Лаурис Рейникс
Певец Донс
Победитель первого сезона шоу X Faktors в Латвии Артурс Груздиньш
Дизайнер Элита Патмалниеце
Певица Jenny May
Исполнитель Микс Дукурс
Музыкант Интарс Решетинс
Ведущая Рута Двинска