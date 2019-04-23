Вт, 23.04.2019
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Как отметили Пасху латвийские знаменитости

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ФОТО: instagram.com/renarszeltins/

Русский TVNET предлагает заглянуть в Instagram-аккаунты местных звезд, чтобы узнать как они провели праздничные выходные.  

Певица Лиене Шомасе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krāsainās Lieldienas laukos 😁 #Lieldienas #Easter #mademyself #Ģimene

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Андрис Кивичс и Лиене Скулме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.DAĻA SKATĪTĀJAS ZVANS STUDIJĀ !

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Писательница Карина Рачко 

Исполнительница Мара Упмане-Холштейне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliņ boliņ. 🥚Family power! 🙏

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Стилист Жанна Дубска

Интарс Бусулис 

Модель Агния Григуле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌿easter x #420 🦋

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Линда Линн 

 телеведущий Армандс Симсонс

Шоумен Ренарс Зелтиньш 

 Актриса Агнесе Зелтиня

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🥚

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Исполнитель Лаурис Рейникс 

Певец Донс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priecīgas Lieldienas!!!🥚😊

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Победитель первого сезона шоу X Faktors в Латвии Артурс Груздиньш

Дизайнер Элита Патмалниеце 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olu krāsošana, kad nav sīpolu mizu.. 💓💛❤️💚

A post shared by elitapatmalniece (@elitapatmalniece) on

Певица Jenny May 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priecīgas Lieldienas! 🥚🥚🥚

A post shared by Jenny May (@jennymayreal) on

Исполнитель Микс Дукурс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

much fun next to big ozols #happyeaster

A post shared by Miks Dukurs (@miksdukurs) on

Музыкант Интарс Решетинс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brīvdabas muzejā satiku Lieldienu zaķus! #brīvdiena #ģimene

A post shared by Intars Rešetins (@intars.resetins) on

Ведущая Рута Двинска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skaistus svētkus, zaķīši! 🌸

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