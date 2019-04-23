Парень мечты для девушки согласно ее знаку Зодиака

Овен

Женщина-Овен захочет отправиться на поиски приключений вместе с мужчиной-Стрельцом. Представительнице этого знака Зодиака кажется, что только такой мужчина сможет угнаться за ней и жить в одном с ней ритме.

Телец

В большинстве случаев женщины-Тельцы предпочитают мужчин-Раков. Они сами знают, что хотят быть вместе с таким мужчиной, который сможет о них позаботиться и сохранить им верность. Всем известно, насколько преданность важна для женщины-Тельца.

Близнецы

Женщины-Близнецы хотят себе в партнеры мужчин-Львов.

С большой вероятностью представительница этого знака влюбится в такого мужчину по уши и будет считать его невероятно интересным из-за той уверенности в себе, которую он излучает.

Мужчина-Лев сможет убедить Близнецов в том, что им еще предстоит раскрыть его многогранную личность.

Рак

Женщину-Рака будут притягивать сила, стабильность и стойкость мужчины-Тельца. Он сможет стать той опорой, которая будет ей необходима, когда у нее возникнет ощущение уязвимости. Представительниц этого знака не назовешь сильными личностями, поэтому женщине-Раку придется по душе тот факт, что она всегда сможет положиться на мужчину-Тельца и быть уверенной в том, что он сохранит ей верность.

Лев

Женщину-Льва будет тянуть к мужчине-Козерогу. Начнем с того, что представительницы этого знака Зодиака уважают себя и поэтому хотят быть только с теми мужчинами, которые действительно их достойны. Именно поэтому их заинтересуют трудолюбивые Козероги.

Женщина-Лев также будет уверена в том, что такой мужчина не станет объектом всеобщего внимания и не отнимет у нее это место, поскольку всегда "работает за кулисами".

Дева

Мужчина мечты для представительницы этого знака Зодиака - Весы. У женщины-Девы довольно высокие требования к своему мужчине. Она настроена на то, чтобы быть с "правильным" парнем. И правда в том, что она знает, как их пара с мужчиной-Весами будет хорошо смотреться.

Весы

Представительница этого знака очень хочет быть с мужчиной-Близнецами. Женщина-Весы жаждет постоянного общения. Именно поэтому ей кажется, что она поладит с общительными Близнецами. Она представляет, как они будут рука об руку появляться на вечеринках в качестве пары.

Скорпион

Женщины-Скорпионы с вожделением смотрят на мужчин-Водолеев.

Представительницы этого знака хотят быть с властным, уверенным в себе и просто классным мужчиной. Именно такими как раз и являются парни, рожденные под знаком Водолея.

Женщины-Скорпионы страстные, и этим они могут компенсировать безэмоциональность мужчин-Водолеев.

Стрелец

Женщин-Стрельцов привлекает страстная натура мужчин-Скорпионов. Хоть она и может поначалу бояться обязательств, но в конце концов ее перестанет пугать перспектива серьезных отношений с этим мужчиной. Представительница этого знака будет находить мужчину-Скорпиона волнующим и возбуждающим.

Козерог

Женщина-Козерог хочет вступить в отношения с мужчиной-Девой. Она видит в нем человека, который всегда поступит правильно и сделает верный выбор. Представительница этого знака ненавидит непредсказуемых мужчин. Но с мужчиной-Девой она может быть уверена в том, что тот не будет ничего от нее утаивать. Ей не придется переживать о том, что он сделает что-то из ряда вон выходящее.

Водолей

Ни один мужчина на свете не заинтересует женщину-Водолея так, как мужчина-Овен.

При одном его виде у нее в животе будут "порхать бабочки", и это все при том, что обычно представительницы этого знака Зодиака хорошо владеют своими эмоциями и чувствами.

Рыбы

Женщина-Рыбы просто восхищается мужчиной-Раком. Она всегда знает, что в его объятиях она сможет почувствовать себя в безопасности. Мужчина-Рак - поистине добрый и щедрый мужчина. Женщина-Рыбы знает, что он никогда ее не обидит и всегда сможет успокоить и позаботиться о ней.