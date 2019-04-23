Роналду нашёл преемника. 19-летняя звезда может перейти в "Ювентус"

В текущем сезоне Фелиш провёл 37 матчей, в которых отличился 16 раз и сделал 9 результативных передач. 12 апреля юный талант стал самым молодым игроком в истории, которому удалось оформить хет-трик в Лиге Европы. Португалец забил три мяча в ворота немецкого "Айнтрахта" (4:2) в возрасте 19 лет и 152 дней. Ранее наивысшее достижение принадлежало нападающему "Фиорентины" Марко Пьяце, оформившему хет-трик в 19 лет и 219 дней.

Естественно, что на юного футболиста тут же обратили внимание боссы европейских топ-клубов. Ходят слухи, что парнем интересуются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал Мадрид" и "Ювентус".

Как сообщает A Bola, именно туринцы стали одними из первых, кто начал переговоры с "Бенфикой" на счёт возможного трансфера Фелиша. Интересно, что главная звезда "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду является одним из тех, кто считает, что команде необходимо приобрести Фелиша в ближайшее трансферное окно.

Издание Sportsmole сообщает, что Роналду горячо поддерживает покупку молодого португальца и считает его своим преемником. По мнению Криштиану 19-летний футболист поможет "Ювентусу" выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.