На Брасовском мосту закроют движение по направлению в центр города

В связи с ремонтными работами с 24 апреля по 20 августа будет закрыто движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта) на Брасовском мосту по направлению в центр города. Об этом TVNET рассказала координатор проектов отдела по общественным отношениям Рижской думы Айра Шмелде.
Строительные работы организованы в несколько этапов, обеспечивая непрерывное движение общественного транспорта, но с ограничением движения остальных транспортных средств по направлению в центр города.
Ограничения предусматривают полное закрытие движения по путепроводу Браса по направлению с улицы Гауяс. Движение транспортных средств в стороны из центра города сохранится.
Шмелде также отметила, что во время проведения работ может быть превышен допустимый уровень шума.