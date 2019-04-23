На Брасовском мосту закроют движение по направлению в центр города

В связи с ремонтными работами с 24 апреля по 20 августа будет закрыто движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта) на Брасовском мосту по направлению в центр города. Об этом TVNET рассказала координатор проектов отдела по общественным отношениям Рижской думы Айра Шмелде.