Вт, 23.04.2019
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На Брасовском мосту закроют движение по направлению в центр города

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Брасовский мост

ФОТО: Google Maps

В связи с ремонтными работами с 24 апреля по 20 августа будет закрыто движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта) на Брасовском мосту по направлению в центр города. Об этом TVNET рассказала координатор проектов отдела по общественным отношениям Рижской думы Айра Шмелде.

Строительные работы организованы в несколько этапов, обеспечивая непрерывное движение общественного транспорта, но с ограничением движения остальных транспортных средств по направлению в центр города.

Ограничения предусматривают полное закрытие движения по путепроводу Браса по направлению с улицы Гауяс. Движение транспортных средств в стороны из центра города сохранится.

Шмелде также отметила, что во время проведения работ может быть превышен допустимый уровень шума.

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