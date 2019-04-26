Ксения Коваленко - главная красотка российского футбола
Когда речь заходит о самых красивых и популярных футболистках России, то почти всегда всплывают две фамилии - Надежда Карпова и Ксения Коваленко. Если о первой мы уже вам рассказали, то логично, что пришло время рассказать и о второй.
Девушка родилась в Казахстане в 1995 году, но в детстве вместе с семьей перебралась в Россию. Ксения любила играть в футбол во дворе и в восьмилетнем возрасте на неё обратил внимание тренер местного клуба, который предложил ей заняться футболом профессионально.
"Я никогда в жизни не играла в куклы, потому что у меня три брата и всё детство мы проводили вместе. Все мои куклы были разорваны, глаза им прокалывали, головы отрывали. Мы играли в машинки, дрались, спорили на отжимания", - рассказывала Ксения в интервью Eurosport.
Благодаря своим успехам и усердным тренировкам Коваленко в 2010 году дебютировала в составе юниорской сборной, а четыре года спустя стала защитником основной сборной России.
В свои 23 года Коваленко уже успела стать чемпионкой России и обладательницей Кубка страны с женским футбольным клубом ЦСКА.
Помимо спортивных достижений Ксения считается одной из красивейших футболисток России, а в 2014 году мужской журнал FHM включил её в список самых сексуальных девушек планеты. Интересно, что сама спортсменка себя не считает красивой фотомоделью и идти в этот бизнес не планирует.
"Мне интересно сниматься, но в разумных пределах. Но это не главное для меня. Футбол важнее".