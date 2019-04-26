Ксения Коваленко - главная красотка российского футбола

Девушка родилась в Казахстане в 1995 году, но в детстве вместе с семьей перебралась в Россию. Ксения любила играть в футбол во дворе и в восьмилетнем возрасте на неё обратил внимание тренер местного клуба, который предложил ей заняться футболом профессионально.

"Я никогда в жизни не играла в куклы, потому что у меня три брата и всё детство мы проводили вместе. Все мои куклы были разорваны, глаза им прокалывали, головы отрывали. Мы играли в машинки, дрались, спорили на отжимания", - рассказывала Ксения в интервью Eurosport.

Благодаря своим успехам и усердным тренировкам Коваленко в 2010 году дебютировала в составе юниорской сборной, а четыре года спустя стала защитником основной сборной России.

В свои 23 года Коваленко уже успела стать чемпионкой России и обладательницей Кубка страны с женским футбольным клубом ЦСКА.

Помимо спортивных достижений Ксения считается одной из красивейших футболисток России, а в 2014 году мужской журнал FHM включил её в список самых сексуальных девушек планеты. Интересно, что сама спортсменка себя не считает красивой фотомоделью и идти в этот бизнес не планирует.