Питание во время ПМС: что есть, чтобы полегчало?

По данным российских исследователей, с ПМС сталкиваются порядка 90% женщин, 10% из которых имеют ярко выраженную симптоматику. Это состояние может длиться от трех до 14 дней. Сомнительное удовольствие, не так ли? Не удивительно, что многие женщины хотят избавить себя от физических и душевных страданий. А помочь в этом может правильное питание. Достаточно включить в свой рацион определенные продукты, чтобы стало намного легче, пишет МедикФорум.

Цельнозерновой хлеб. Цельное зерно обладает отличными свойствами благодаря своему составу: магний, витамины В и Е и многое другое. Этот продукт поможет снять мышечное напряжение, побороть усталость и справиться с депрессией.

Миндальное масло. Масло вообще отлично сказывается на состоянии женщин во время ПМС.

Тем более миндальное, из которого можно получить достаточно животного белка и клетчатки, что позволит привести в норму уровень сахара в крови, снизить желание съесть сладкое.

Апельсины. Женщинам при ПМС нужно получать кальций и витамин D, чтобы не чувствовать в полной мере симптомы. Дело в том, что кальций снижает тревожное состояние, а витамин D вырабатывает гормон счастья. Эти компоненты содержатся в апельсинах и натуральном йогурте, молочных продуктах, которые в сочетании подарят хорошее самочувствие.

Чай. Желательно при ПМС пить мятный или ромашковый чай, который позволит снять мышечное напряжение, расслабиться, избавиться от нервного состояния. Также полезно пить имбирный чай, который снимает отеки и справляется с тошнотой.

Бананы. Эти продукты очень полезны при ПМС, так как богаты витамином В6, магнием и калием. Они смогут избавить женщину от отечности.

Морепродукты. Если женщина страдает от ПМС, то ей просто необходимо есть морепродукты, особенно устрицы. Они богаты железом, что позволяет восполнить дефицит компонента при месячных. Также стоит есть красное мясо, гранаты, печень, которые тоже имеют в своем составе этот элемент. Кроме того,

нужно есть рыбу, особенно лосось. Это источник белка, витаминов В и D, селена, магния, жирных омега-3 кислот. Благодаря ему можно нормализовать уровень сахара в крови, снизить уровень воспалений в организме.

Арбуз. Арбуз является источником натурального сахара, который может удовлетворить желание есть сладкое при ПМС. Также он позволит справиться с проблемами с пищеварением, убрать отеки.

Зеленые листовые овощи. Шпинат, капуста и руккола будут крайне необходимы женщине при ПМС. Все дело в составе этих овощей - магний, кальций, железо, витамины В и Е способны устранить симптомы состояния перед менструальным циклом.

Брокколи. Кальций, магний, железо, клетчатка, витамины группы В - такой состав этого овоща будет крайне полезен при ПМС. Брокколи поможет привести в норму гормональный фон, защитит от рака молочной железы.

Спаржа. Опять-таки богатый состав будет гарантом хорошего самочувствия при потреблении данного продукта во время ПМС.

В спарже есть витамины Е и С, фолиевая кислота. Это натуральное мочегонное средство, которое поборет отечность, воспаления, выведет остатки жидкости из организма.

Семена кунжута. В составе кунжутных семечек есть много витамина В, кальция, магния и цинка. Это отличный продукт во время ПМС. Его можно употреблять или отдельно, или в составе разных блюд, например, здоровой выпечки или салатов.