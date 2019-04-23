В дуэли лучших теннисисток Латвии Остапенко проиграла Севастовой

Победу в латвийском противостоянии одержала первая ракетка страны Анастасия Севастова - 6:2, 4:6, 6:0. Матч между соперницами продолжался 1 час 49 минут. За это время Севастова сделала семь брейков, четыре эйса и пять раз ошиблась при подаче. Остапенко трижды взяла подачу соперницы и допустила шесть двойных ошибок.

За выход в следующий раунд Севастова заработала 55 рейтинговых очков. Для Остапенко это поражение стало пятым подряд.

#PTGP19 Second round bound it is for Anastasija Sevastova!



She claims the match over Ostapenko, 6-2, 4-6, 6-0 👏 pic.twitter.com/v2q5DbqmzA — WTA (@WTA) 23 апреля 2019 г.

До этого Остапенко и Севастова встречались между собой лишь один раз - в 2015 году на турнире в Москве. Тогда по ходу матча впереди была Севастовая (6:3, 3:1), но Остапенко отказалась продолжать матч.

В следующем раунде Анастасия Севастова встретится с победительницей пары Леся Цуренко (Украина, 26 WTA) - Лаура Зигемунд (Германия, 101 WTA).

В прошлом году в Штутгарте Остапенко дошла до четвертьфинала, а это значит, что ей было необходимо защитить 100 рейтинговых очков WTA. Севастова в прошлом году в Штутгарте не играла.