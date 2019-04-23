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Майзитис: активность российских спецслужб против Латвии в прошлом году была умеренной

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Янис Майзитис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Уровень активности российских спецслужб против Латвии в прошлом году был умеренным, сообщила журналистам директор Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Янис Майзитис, доложивший сегодня правительству о работе БЗС в 2018 году.

"Он не высокий, не низкий, а умеренный. Перед выборами Сейма мы тоже не констатировали какую-либо очень опасную активность", - сказал он.

Одним из ближайших приоритетов БЗС Майзитис назвал наблюдение за тем, попытаются ли "недружественные Латвии государства" повлиять на предстоящие в конце мая выборы Европарламента.

Пока сигналов о возможном влиянии не наблюдается, отметил он.

Майзитис подтвердил, что российские спецслужбы интересуют также предстоящие в начале лета выборы президента Латвии.

БЗС - одна из трех латвийских спецслужб.

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