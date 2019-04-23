Майзитис: активность российских спецслужб против Латвии в прошлом году была умеренной

Уровень активности российских спецслужб против Латвии в прошлом году был умеренным, сообщила журналистам директор Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Янис Майзитис, доложивший сегодня правительству о работе БЗС в 2018 году.
"Он не высокий, не низкий, а умеренный. Перед выборами Сейма мы тоже не констатировали какую-либо очень опасную активность", - сказал он.
Одним из ближайших приоритетов БЗС Майзитис назвал наблюдение за тем, попытаются ли "недружественные Латвии государства" повлиять на предстоящие в конце мая выборы Европарламента.
Пока сигналов о возможном влиянии не наблюдается, отметил он.
Майзитис подтвердил, что российские спецслужбы интересуют также предстоящие в начале лета выборы президента Латвии.
БЗС - одна из трех латвийских спецслужб.