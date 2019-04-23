Итог пасхальных выходных: ожоги, падения и погибший под трактором ребенок

Она указала, что другие характерные для детей травмы, получаемые в выходные, когда дети наслаждаются отдыхом и теплой погодой, - это падения во время игры в футбол или баскетбол, во время управления квадроциклом или скейтом, а также падения с дерева и укусы собак, сообщает агентство LETA.

На пасхальных выходных был зарегистрирован и первый случай укуса змеи этой весной. Помощь NMPD потребовалась в Земгале, где во время рыбалки змея укусила мужчину.

В целом для "неотложки" праздничные выходные прошли относительно спокойно, о чем свидетельствует и число вызовов, которых было не больше, чем в обычные дни - в среднем 950 вызовов ежедневно, примерно 200 из которых связаны с травмами или несчастными случаями.

Специфика полученных травм показывает, что часть людей активно использовала выходные, чтобы заниматься сельскими работами или ремонтом, в отдельных случаях это заканчивалось получением травм и больницей.

По словам Скуйини, учитывая, что погода была солнечной и теплой, были и травмы, полученные во время отдыха на природе. Так, у женщины у костра загорелась юбка, она заработала термические ожоги ног, а еще в двух случаях помощь медиков потребовалась после падений людей с лошади.

Еще в одном случае мужчина подавился шашлыком. Этот эпизод завершился удачно, возможно, только потому, что помощь своевременно оказали присутствующие .

С наступлением теплой погоды выросло число случаев, когда люди пострадали во время езды на велосипеде, квадроцикле или мотоцикле. К примеру, мужчина на квадроцикле врезался в кучу камней и получил серьезные травмы. Упали с квадроцикла и получили травмы и двое детей.